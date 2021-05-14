شوف عروض العثيم السعودية تستمر حتى 25 مايو 2021

عروض العثيم في السعودية عروض العثيم لشهر مايو بالمملكة العربية السعودية من العناوين الأكثر تداولا على شبكة الإنترنت، وذلك سبب العروض والخصومات المقدمة من أسواق العثيم في فروع السعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية والوطن العربي والعواصم الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويومننا عرض كل تلك العروض المقدمة خلال ذلك الأسبوع من خلال مقالنا.

عروض العثيم على المنتجات الغذائية

هناك مجموعة كبيرة من العروض على السلع والمنتجات الغذائية بأسواق العثيم احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك، حيث تصل قيمة تلك العروض إلى خصومات تصل لـ 50%، ويمكننا عرض أفضل تلك العروض من خلال الآتي:

عرض ٢ كيلو بسعر كيلو واحد، فالعرض الأول ٢ كيلو منها بسعر ٢.٧٥ ريال سعودي، والعرض الثاني البصل ٢ كيلو ١.٩٥ ريال سعودي، سعر كيلو اللحم ٤٤.٩٥ ريال سعودي، بينما سعر الليمون الكيلو منه ريال ٤.٤٥ ريال سعودي، أما الموز بسعر ٤.٤٥ ريال سعودي للكيلو منه أيضا، سعر البطاطس الكيلو منها ٢.٤٥، بينما بلغ سعر الجذر البلدي منه ٣.٤٥ ريال سعودي.

فلفل بارد أخضر الكيلو بسعر ٥.٤٥، كيلو زبدة إمارتي الصنع من نوع بلوك كيلو منها ٨.٥٠ ريال سعودي.

خصومات عيد الفطر المبارك

يقدم خصومات هائلة على عده أصناف تستخدم بكثرة في أيام عيد الفطر المبارك في العثيم هاربر والذي ينصح بزيارته والسؤال عن هذه الخصومات :

بيتي فور بالمكسرات وأيضا الشوكولاتة.

كعك عيد فاخر مخبوز بجوز الهند وكذلك النوع السادة منه.

وكذلك يوجد حسومات على الغريبة مختلفة الأنواع سواء كانت سادة أو مزينة بالفستق واللوز والفول السوداني.

كذلك توجد حسومات على الفاكهة العلبة ولكن الطازجة بنسبة ١٠٠ ٪ من فراولة معلبة وكذلك المانجا المقطعة.

فاكهه الشمام المحلي والطماطم الشيري.

حسم على معلبات فاكهه الأناناس المقطعة وزن العلبة ٥٦٥ جرام.

من الجدير بالذكر أن الخصم والعروض على مخبوزات العيد تبدأ من 30% حتى 50% خلال شهر مايو، ولذلك يمكنكم اغتنام تلك الفرصة للحصول على أقوى العروض بمناسبة عيد الفطر المبارك 1442/ 2021.