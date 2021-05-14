شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية عروض عيد الفطر

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عمر شويل - جدة عروض بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الاسبوعية، باقة كبيرة من العروض المتنوعة على عدد من السلع، يعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، يمتلك قاعدة عملاء واسعة، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 12 مايو الموافق 30 رمضان إلى 18 مايو الموافق 6 شوال، شوكولاتة رافايللو روشية 150 جرام بسعر 10.95 ريال بدلا من 19.95 ريال، شوكولاتة مشكلة جواهر جالكسي 650 جرام بسعر 64.95 ريال بدلا من 139 ريال، أرز مزة بسمتي أبو كاس 5 ك بسعر 33.95 ريال.

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عروض بنده ، عمل اللحمة المشوحة، نصف كيلو لحم قطع، عدد 2 معلقة سمن بلدى، فلفل اسود، ملح، 1- وعاء مسخن جيدا، 2- نقوم بوضع قطع اللحم داخل الوعاء ننتظر حتى يخرج اللحم جميع السائل الذي بداخله، 3- نقوم باضافة الفلفل الأسود، 4- نقوم باضافة الماء على اللحم على عدة مراحل ونقوم بالانتظار حتى يشرب اللحم الماء ونكرر هذه العملية حتى ينضج اللحم، 5- نقوم بأضافة الملح من ثم السمن البلدي نقوم بالتقليب جيدا حتي ينضج اللحم، مفروم بقري برازيلي 1 ك بسعر 19.95 ريال، مكعبات لحم بقري برازيلي / كولومبي 1 ك بسعر 23.95 ريال.

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فوائد الحلاوة الطحينية، 1- تعد من مصادر الطاقة للجسم، 2- تعمل على تنشيط الانسجة والخلايا، 3- تحمي الحلاوة من عدد كبير من الأمراض مثل سرطان الجلد والقولون، 4- تساعد الحلاوة في الهضم والتخلص من الإمساك، 5- تقوم بالقضاء على الديدان الموجودة داخل الأمعاء، حلاوة طحينية بالمكسرات حلواني 1 ك بسعر 16.95 ريال بدلا من 21.50 ريال.

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مقاديرعمل الكحك، 1 ك دقيق، 3 كوب سمن، سكر بودرة رشة ملح، 5 ملاعق كبيرة سمسم، 1 معلقة خميرة فورية، 1 معلقة رائحة كحك كوب لبن دافى، ملبن وعين جمل حشو، 1- يخلط الدقيق مع الملح والسكر البودرة ورائحة الكحك والخميرة، 2- يتم تسيح السمن ويضاف لكل من اللبن والدقيق والماء، 3- تقطع العجينة على شكل كرات، 4- يتم حشو الكحك بالملبن وعين الجمل، 5- يتم وضع لمدة ساعة ليختمر ثم يوضع داخل الفرن، كوكيز (10 حبات/للعلبة) بسعر 18.95 ريال بدلا من 24.95 ريال.