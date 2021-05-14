أخر فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم mbc سحب الـ 500.000$ والرابحين

ساعات قليلة ويزيح الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامجه صدى الملاعب الستار عن السحب الأضخم حتى الآن على جائزة النصف مليون دولار أمريكي، مع تواصل الاشتراك في مسابقة الحلم mbc، ففي الحادية عشر من مساء السبت الموافق 15 مايو، تتجه الأنظار صوب البرنامج الأشهر لتقديم المسابقة ذات السحوبات المالية الأضخم، من أجل معرفة اسم الرباح الجديد بجائزة الأسرة، وأيضًا معرفة اسم الفائز بمنزل الأحلام من بين المشتركين وقت تقديم الحلقة، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات استقبال طلبات التسجيل من كافة الدول حتى موعد بدء بث تلك الحلقة، أي أن الفرصة مازالت مواتية أمام الكثيرين من أجل المشاركة في السحب.

الاشتراك في مسابقة الحلم mbc

يأتي هذا في الوقت تتواصل فيه عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم mbc بكثافة من جميع الدول عبر الطرق الأساسية، قبل غلق باب تلقي الاشتراك في السحب المرتقب، مع التذكير بطرق المشاركة المعروفة والتي تتمثل في:

إرسال رسالة مكتوبة تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك.

الاتصال على ذات الأرقام أو من الرقم الدولي الموحد للدولة الغير مُدرج لها أرقام.

الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك لتفعيل المشاركة.

تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتسجيل رقم الجول وإرسال التفعيل والاشتراك.

الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني لـ mbc dream وكتابة البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط ثم إرسال.

أسماء الفائزين في الحلم 2021

من اللافت للذكر أن السحب الجديد أن سحب النصف مليون دولار أمريكي هو السحب رقم 3، حيث تم من قبل إجراء سحبين، الأول كان على جائزة بقيمة 125 ألف دولار أمريكي، وفاز بها المواطن الأردني محمد اللوباني، بينما كان السحب الثاني على جائزة بقيمة 250.000 وفاز بها المواطن السوري المقيم بالإمارات محمد العبيد، في الوقت الذي سيتم لاحقًا تحديد قيمة السحب الجديد خلال شهر يونيو المقبل.

رقم مسابقة الحلم من جميع الدول

نشرت المسابقة أرقام الاتصال للاشتراك من جميع الدول، في حين رصدت أرقام دولية موحدة من أجل التواصل من كافة الدول فيما بينها الدول الغير مُدرج أرقام لها في الجدول.