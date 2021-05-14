نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد سحب مسابقة الحلم مايو 2021 لربح 500.000 ألف دولار وطريقة الاشتراك مع مصطفى الآغا على قناة MBC في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة من القلق والتوتر تملأ قلوب المشتركين في مسابقة الحلم على قناة أم بي سي مع الإعلامي مصطفى الأغا، لمعرفة من صاحب الحظ الكبير الذي يفوز بجائزة النصف مليون دولار امريكي، حيث تعد مسابقة الحلم أحد أشهر المسابقات الترفيهية التي يتم بثها على شاشة قنوات أم بي سي، والتي تحظى بمشاهدة كبيرة من قبل المواطنين في الدول العربية لما تعطية من فرصة كبيرة للحصول على جائزة مالية تقدر بملايين الدولارات يمكن تحقيق أحلام الفائز بها، ولذلك يرغب الكثير من المتابعين في معرفة طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم وموعد سحب ال500 ألف دولار.

سحب مسابقة الحلم

خلال الساعات القليلة المقبلة من المقرر دخول سحب برنامج مسابقة الحلم والإعلان عن صاحب جائزة النصف مليون دولار، وذلك في يوم السبت 15 مايو 2021، والذي يصادف ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ليصبح العيد عيدين، وفي برنامج صدى الملاعب يتم الإعلان عن أسم الفائز والاتصال به علي الهواء مباشرة، وسحب الإسم الفائز أمام أعين المشاهدين لضمان المصداقية والشفافية والنزاهة في المسابقة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم علي قناة أم بي سي من خلال إرسال رسالة نصية كلمة حلم أو “Dream” أو “reve” علي الرقم المرادف لبلدك، ومن ثم يتم عرض سؤال أمامك قم بالإجابة عليه واضغط على كلمة التالي، في حالة حل الإجابة الصحيحة يتم التأهيل مباشرة إلي مسابقة الحلم ودخول السحب.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

يمكنكم إستخدام هذه الأرقام التالية من أجل الإشتراك في مسابقة الحلم بشكل سهل وبسيط من الدولة التابع لها وهي كالآتي.