كثير من المتسوقين العرب يشعرون بإحباط عند رغبتهم في شراء بعض المنتجات من امازون ولكن لا يمكنهم ذلك بسبب أن كثير من المنتجات في امازون لا تشحن مباشرة إلى بلدانهم وتباع فقط داخل أمريكا.

لكن هناك حل لتجاوز هذه المشكلة حيث وفرت كثير من الشركات عنوان امريكي تمكن المتسوق من شراء منتجات من امازون أو من أي موقع أمريكي آخر والحصول على خصم ممتاز من خلال كود خصم امازون والشحن إلى هذا العنوان الامريكي داخل أمريكا حيث تقوم الشركة بالنيابة عن المتسوق باستلام المشتريات ومن ثم تقوم هي بشحنه إلى عنوان العميل في بلده لتصله المشتريات إلى باب منزله بدون تحمل أي عناء وبتكلفة شحن مقبولة مقارنة بقيمة المنتج في أمريكا وفرق السعر بينه وبين سعره في السوق المحلية.

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من الشركات الممتازة والتي توفر عنوان امريكي مجاني مدى الحياة مع رسوم شحن معقولة هي شركة ستاكري والتي من اهم ميزاتها بالإضافة إلى تجميع الشحنات وتقليل حجم الشحنات وتوفير قيمة دفع تكاليف شحن مرتفعة هي أن عنوانها الأمريكي في مدينة معفاة من الضرايب الأمريكية وبالتالي لا تتحمل تكاليف شراء إضافية.

تجربة الشراء من امازون والشحن بواسطة ستاكري

بعد أن قمت بالشراء من موقع امازون واخترت الشحن إلى العنوان الامريكي الخاص بي والذي حصلت عليه من شركة ستاكري مجانا من خلال التسجيل في ستاكري انتظرت عدة أيام حتى وصلت الشحنة إلى عنواني الأمريكي ودخلت إلى حسابي في ستاكري لاجد أن الشحنة مستلمة حسب الصورة التالية

بعد تحديد الشحنة وتأكي طلب الشحن نبدأ إدخال الملومات الجمركية بإدخال نواع املنتجات وقيمتها حسب ما تم شراءه من امازون

بعدها يتم اختيار عنوان الشحن في البلد الأصلي والتي يتقوم ستاكري بشحنه من امريكا إليه

بعدها يظهر لك خيارات متعددة ، هل تريد ارفاق الفاتورة الأصلية، هل تود الإحتفاظ بتغليف المصنع أم تود اعادة التعبيئة لتوفير في الوزن والحجم وبالتالي بقيمة الشحن والخيار الأخير مدفوع قيمته 5 دولار والأفضل اختياره عند وجود مشتريت كثيرة تحتوي على علب وصناديق مثل الأحذية.

بعدها إتمام كافية الخيارات يظهر لنا الوزن المتوقع للشحنة

بعدها يظهر لنا القيمة المتوقعة لتكلفة الشحن حسب كل شركة شحن متوفرة، والمدة المتوقعة لوصول الشحنة

تقوم باختيار الخيار الانسب لك من حيث قيمة الشحن ومدة التوصيل وبعدها تنتقل لخيار الدفع وتختار وسيلة الدفع المتوفرة لديك لتقوم بعدها ستاكري بتجهيز الشحنة وإرسالها إلى عنوانك، حيث تصلح رسالة على البريد الإلكتروني تخبرك بأن الشحن قد تم ارسالها واعطاءك رقم التتبع لتتبع حركة الشحنة حتى وصولها إليك.

تذكر دائما انه يمكنك الحصول على خصم ممتاز من خلال كود خصم امازون على الرابط التالى :

https://almowafir.com/store/amazon-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86