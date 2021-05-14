شوف عروض اكسترا السعودية 15 مايو 2021 عروض شاشات التلفاز

عروض اكسترا السعودية أقوى العروض المقدمة الآن من extra بكافة فروعها في المملكة العربية السعودية بكافة مدنها وعبر موقعها الإلكتروني ، تقدم لنا extra الآن باقة متنوعة من عروض العيد على الكثير من الأجهزة المنزلية المختلفة كالهواتف المحمولة وشاشات التلفاز والمكيفات والغسالات وغيرها من الأجهزة التي لا يستغنى عنها أي منزل ذلك بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا القيمة مع الكثير من الأجهزة داخل العروض والخصومات الكبيرة التي تصل الآن إلى قيمة 50% على الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بأكملها بالخير واليمن والبركات، من أكثر الأجهزة مبيعا الآن في كافة فروع اكسترا وعبر موقعها الإلكتروني شاشات التلفاز التي توجد عليها الكثير من الخصومات والعروض المميزة بالإضافة للهدايا الفورية عند الشراء.

عروض اكسترا السعودية 15 مايو 2021

تقوم فروع اكسترا الآن ولفترة محدودة حتى نهاية عيد الفطر المبارك بتقديم مجموعة كبيرة من العروض تحت عنوان عروض العيد ، تقسم تلك العروض على الكثير من الأجهزة المختلفة وبخصومات كبيرة وبمناسبة عيد الفطر المبارك تقدم إكسترا الكثير من الهدايا بقيمة تتراوح من مائة وحتى ثلثمائة ريال سعودي هدايا مع الأجهزة المختلفة عند الشراء، والآن أيضا تقدم ميزة التوصيل المجاني للمشتروات ذات القيمة اكبر من مائة ريال سعودي مع تركيب مجاني لشاشات التلفاز من الشركة ، ومن أكثر العروض المميزة الآن على شاشات التلفاز عروض شاشات سامسونج وال جي وأيضا شاشات سوني وجائت بعض العروض كالتالي:

شاشة تلفاز سامسونج 65 بوصة سمارت فائق الوضوح بسعر 3299 ريال سعودي مع هدية بقيمة 142 ريال سعودي

شاشة تلفاز سوني 55 بوصة سمارت فائق الوضوح بقيمة 3999 ريال سعودي وهدية بقيمة 142 ريال سعودي

شاشة تلفاز سوني 85 بوصة آند رويد فائق الوضوح بسعر 9999 ريال سعودي وهدية قيمة بقيمة 142 ريال سعودي

شاشة تلفاز ال جي 75 بوصة سمارت فائق الوضوح بسعر 4799 ريال سعودي ودية بقيمة 240 ريال سعودي

تقدم أيضا اكسترا مجموعة من العروض المختلفة على الجوالات “عروض الجوالات من اكسترا ” والتي تحوى الآن ولفترة محدودة حتى نهاية عيد الفطر المبارك الكثير من الخصومات على الجوالات الحديثة الأصدار من الهواوي والآيفون وذات الألوان المميزة أيضا بالإضافة إلى الهدايا المميزة عند شرائك الجوالات من اكسترا ستور الآن.