شوف أقوى عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية لعيد الفطر المبارك

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أقوى عروض بنده وهايبر بنده فرحة بقدوم عيد الفطر المبارك تقدمها المجموعة لعملائها على جميع السلع الغذائية والأدوات المنزلية والكهربية، بأسعار مخفضة وخصومات رائعة ومميزة لكل من يريد شراء مستلزمات المنزل أو هواتف نقالة وغيرها، وفي خلال أيام العيد يحصل الكثير من الأطفال والسيدات على العيديات ويرغب البعض في شراء جوال جديد أو جهاز جديد للمنزل، وفي السطور التالية نقدم لكم أحدث العروض التي تقدمها panda لعملائها. أحدث عروض بنده على الإلكترونيات اشتري قلاية تيفال بدون زيت سعة 4.2 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي لقلي البطاطس بطريقة صحية ومميزة.

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يمكنك شراء كرتون من حليب طويل الأجل كامل او قليل الدسم من انتاج المراعي بسعر 39.25 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي، او شراء 2 كرتون بسعر 68.95 ريال.

أرز مزة بسمتي أبو كاس وزن الكيس 5 كيلو سعر الكيس 33.95 ريال بدلاً من 42.5 ريال، أو يمكنك شراء 2 كيس بسعر 57.95 ريال بدلاً من 85 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية لعيد الفطر المبارك - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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