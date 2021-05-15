نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم Mbc Dream وأرقام الإشتراك مع مصطفى الآغا لدخول سحب اليوم والفوز بـ500.000$ في المقال التالي
الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، يجري الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال العديد من المواطنين من الوطن العربي والشرق الأوسط، وفي الوقت الحالي فرصة كبيرة لدخول المسابقة والفوز بها، حيث يبدأ السحب لربح جائزة مالية تقدر ب 500 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ كبير يتمني ويرغب الكثير من المشتركين الحصول عليه وتحقيق أحلامه، ولذلك لاغتنام الفرصة في أسرع وقت ممكن، نقوم من خلال موقعنا ثقفني بتقديم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 واجدد الارقام التليفونية المخصصة لكل بلد، تابعونا لمزيد من التفاصيل.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
وضعت إدارة مسابقة الحلم بقيادة الإعلامي الكبير مصطفى الآغا العديد من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها من أجل تمكين المتسابقين للدخول في المسابقة والاشتراك فيها، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة بها كلمة حلم أو “Dream” أو “reve” علي الرقم المخصص لبلدك، ومن ثم يتم وضع سؤال يحدد قبول المتقدم من عدمه في المسابقة، وعليه يتم اختيار المتسابق لدخول السحب النهائي، والذي يتم في حلقة اليوم بتاريخ 15 مايو 2021، مع مصطفى الآغا علي الهواء مباشرة، في ضيافة المتسابقين واختيار الفائز بالسحب، والإعلان عن أسم صاحب ال500 ألف دولار أمريكي.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2021
ومن خلال تلك الأرقام تتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 بنجاح، والحصول علي الجائزة المالية والمنزل الفخم في الجزيرة اليونانية، والعديد من الجوائز القيمة، وهي علي النحو التالي.
- ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت 4141.
- ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية 650444
- ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل مصر 95458.
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 3636.
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم 008821622775627.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاشتراك في مسابقة الحلم Mbc Dream وأرقام الإشتراك مع مصطفى الآغا لدخول سحب اليوم والفوز بـ500.000$ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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