الاشتراك في مسابقة الحلم Mbc Dream وأرقام الإشتراك مع مصطفى الآغا لدخول سحب اليوم والفوز بـ500.000$

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، يجري الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال العديد من المواطنين من الوطن العربي والشرق الأوسط، وفي الوقت الحالي فرصة كبيرة لدخول المسابقة والفوز بها، حيث يبدأ السحب لربح جائزة مالية تقدر ب 500 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ كبير يتمني ويرغب الكثير من المشتركين الحصول عليه وتحقيق أحلامه، ولذلك لاغتنام الفرصة في أسرع وقت ممكن، نقوم من خلال موقعنا ثقفني بتقديم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 واجدد الارقام التليفونية المخصصة لكل بلد، تابعونا لمزيد من التفاصيل.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

وضعت إدارة مسابقة الحلم بقيادة الإعلامي الكبير مصطفى الآغا العديد من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها من أجل تمكين المتسابقين للدخول في المسابقة والاشتراك فيها، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة بها كلمة حلم أو “Dream” أو “reve” علي الرقم المخصص لبلدك، ومن ثم يتم وضع سؤال يحدد قبول المتقدم من عدمه في المسابقة، وعليه يتم اختيار المتسابق لدخول السحب النهائي، والذي يتم في حلقة اليوم بتاريخ 15 مايو 2021، مع مصطفى الآغا علي الهواء مباشرة، في ضيافة المتسابقين واختيار الفائز بالسحب، والإعلان عن أسم صاحب ال500 ألف دولار أمريكي.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2021

ومن خلال تلك الأرقام تتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 بنجاح، والحصول علي الجائزة المالية والمنزل الفخم في الجزيرة اليونانية، والعديد من الجوائز القيمة، وهي علي النحو التالي.