شوف عروض جرير جوالات ايفون وهواوي خصومات 45% بمناسبة عيد الفطر المبارك

عروض جرير جوالات ، مع حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات تقدم مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية أقوي وأضخم عروض عيد الفطر المبارك، خصومات علي أجهزة آبل ايفون وأحدث جوالات من شركة هواوي حيث تقدم خصومات كبيرة علي جوالات مجددة درجة ( أ ) بسعر رخيص وخصومات علي الهواتف الجديدة تصل حتي 45% اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض من خلال موقعكم المفضل ثقفني أقوي عروض جرير جوالات فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة كيفية الحصول والشراء من الموقع الإلكتروني.

عروض جرير جوالات ايفون

يوجد الكثير علي الموقع الإلكتروني حيث الهواتف الجديدة والهواتف المجددة خصم حتي 45% وبعض الجوالات تخدع لنظام التقسيط الشهري المتميز من مكتبة جرير التي سوف نستعرضها في السطور التالية:

apple iphone xs max منتج مجدد درجة ( أ ) لون فضي سعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 5200 ريال سعودي وفر حتي 44%.

apple iphone 11 pro منتج مجدد درجة ( أ ) لون فضي سعة تخزين داخلية 512 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 4719 ريال سعودي بدلا من 6460 ريال سعودي وفر حتي 27%.

apple iphone 11 max منتج مجدد درجة ( أ ) لون اخضر ليلي سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 4319 ريال سعودي بدلا من 5913 ريال سعودي وفر حتي 27%.

منتج مجدد درجة ( أ ) لون اخضر ليلي سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 4319 ريال سعودي بدلا من 5913 ريال سعودي وفر حتي 27%. جرير جوالات apple iphone 11 pro منتج مجدد درجة ( أ ) لون أخضر ليلي سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 5475 ريال سعودي وفر حتي 27%.

apple iphone 11 pro منتج مجدد درجة ( أ ) لون أخضر ليلي سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 5475 ريال سعودي وفر حتي 27%. عروض مكتبة جرير علي جوال آبل ايفون برو ماكس منتج مجدد درجة ( أ ) لون اخضر ليلي سعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 3899 ريال سعودي بدلا من 5256 ريال سعودي وفر حتي 26%.

مكتبة جرير خصومات هواتف هواوي

هواوي بي 40 برو سعة تخزينية داخية 256 جيجا بايت لون أسود، فضي بروست الجيل الخامس 5G بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال سعودي وخصم 22%.

هواوي ميت 40 برو سعة تخزينية داخية 256 جيجا بايت لون أسود، فضي الجيل الخامس 5G بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4099 ريال سعودي وخصم 12%.

هواوي بي 40 برو بلس سعة تخزينية داخية 512 جيجا بايت لون أبيض سيراميك الجيل الخامس 5G بسعر 4319 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال سعودي وخصم 10% مع إمكانية تقسيط شهري فقط من عروض جرير جوالات 201 ريال سعودي قسط شهري.

201 ريال سعودي قسط شهري. عروض الجوالات في جرير هواوي نوفا 7 سعة 256 جيجا بايت لون أرجواني صيفي الجيل الخامس بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي وفر حتي 16%.

عزيزي القارئ اليوم من خلال موقعكم المفضل ثقفني أستعرضنا عروض جرير جوالات آبل ايفون وهواوي من مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية وخصومات عيد الفطر المبارك علي جوالات جرير تصل حتي 45% نتمنى لكم عيد سعيد ونتمنى لكم تجربة شراء ناجحة.