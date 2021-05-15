نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض وخصومات العيد الأسبوعية لماركت نستو بالدمام من 10/5/2021 حتى 18/5/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض وخصومات العيد الأسبوعية لماركت نستو بالدمام، مهرجان تحطيم الأسعار احتفالًا بعيد الفطر المبارك، خصومات وعروض خاصة على سلع غذائية مختلفة، تبدأ العروض من 10\5\2021 حتى 18\5\2021 بالدمام، لدينا خصومات وتخفيضات تصل إلى 50% على بعض السلع بالعرض، وحتى نفاذ الكمية المحددة، لذا بادروا بالشراء والاستفادة من العروض، ولا تدعوا الفرصة تفوتكم.

مهرجان أفضل عروض وخصومات عيد الفطر المبارك

نبدأ عرضنا بخصومات على لحم الغنم الباكستاني، ليصل سعر الكيلو داخل العرض 35.95 بدلًا من 54.95، هناك 1 كيلو بصل بسعر 1.95 بدلًا من 3.95، وهناك عرض رائع على كمية 11 كيلو سكر الأسرة الناعم الأبيض بسعر 21.95 العرض 10 كيلو + 1 كيلو بدلًا من 32.95، هناك أيضًا عرض على الأرز ألباسمتي تاج محل الشهيرال5 كيلو أرز بسعر 29.95 بدلًا من 44.00، وهناك عرض على دجاج دوكس العالمي لتصل سعر الدجاجة الواحدة بالعرض إلى 10.95 بدلًا من 18.25 وال10 دجاجات بوزن 1.2 كيلو إلى 107.95 بدلًا من 175.95، وعرض الكاجو 1 كيلو بسعر 38.95 بدلًا من 63.95، هناك أيضًا عرض على شوكولاتة كادبوري كواليتي الشهيرة عبوة 850 جم بسعر 44.95 بدلًا من 73.50، وزيت نور دوار الشمس 2 زجاجة بوزن 1.5 لتر + 750 مل بسعر 32.95 بدلًا من 41.95، هناك عرض خاص لمسحوق أومو للغسيل المتنوع وزن 2.5 كيلو بسعر 17.95 بدلًا من 23.95، وهناك شامبو بانتين للشعر منوع عبوة 400 مل بسعر9.95 بدلًا من 19.75، وعطر سوليد 100 مل بسعر 36.95 بدلًا من 54.95، وأخيرًا بالعرض الخاص جدًا عدد 12 عبوة 1 لتر بسعر 34.95 بدلًا من 54.00 ريال سعودي.

عروض الفاكهة والحلويات المتنوعة

نبدأ عرضنا بالزنجبيل الطازج سعر 1 كيلو 7.95 بدلًا من 9.95، وأيضًا تفاح فوجي الصيني بسعر 4.95 ال1 كيلو بدلًا من 6.95، مانجو بادامي سعر الكيلو 8.95 بدلًا من 12.95، وبرتقال فالنسيا اللذيذ الطازج سعر 1 كيلو 2.95 بدلًا من 4.95، والقرع الطويل بسعر 2.95 للكيلو بدلًا من 4.95، وأيضًا 1 كيلو ثوم مقشر بسعر 7.95 بدلًا من 10.95، وعرض الكيوي الطازج الكيلو بسعر 8.95 بدلًا من 11.95، وعرض الليمون الكبير الطازج سعر الكيلو الواحد بسعر 4.95 بدلًا من 7.95.

وهناك عروض حصرية ورائعه للحلويات، نيستو كيك الغابة السوداء الصغيرة وهي عبارة عن كيك مغطاه بالكريمة والشوكولاتة اللذيذة، سعر القطعة 11.95 بدلًا من 23.00 ريال سعودي، وأيضًا كيك الزبدة وسط سعر القطعة 21.95 بدلًا من 43.00، البريالو نيستو رول سعر 3 قطع 6.00 بدلًا من 7.95، بيتزا الإيطالية سعر القطعة 14.95 بدلًا من 19.95، حلو الادو الهندية الشهيرة سعر 1 كيلو 10.95 بدلًا من 23.95، وسعر الكيلو لبسبوسة اللوز 10.00 ريال سعودي بدلًا من 24.95، والمافينز الشوكولاتة اللذيذ سعر عدد 6 بسعر0.95 ، ونستو كيك الشاي 1 قطعة بسعر 3.95 بدلًا من 6.95، وسعر الدانيش تويستر 2.95 بدلًا من 4.95.

أسعار اللحوم والجبن بالعرض الخاص ضمن عرض نستو للعيد

أفضل أسعار وخصومات علي أسعار اللحوم الطازجة، حيث جاء سعر كيلو اللحم البقري الباكستاني بسعر 25.95 بدلًا من 34.95، لحم طازج بافلو بدون عظم قطع سعر 1 كيلو 32.95 بدلًا من 45.95، وأيضًا سعر اللحم الطازج بافالو 28.95 بدلًا من 37.95، وسعر كيلو لحم الغنم الهندي 45.95 بدلًا من 55.95، شرائح اللحم البقري سعر 1 كيلو 33.95 بدلًا من 40.95، وسعر لحم العجل البقري بلدي بالعظم 30.95 بدلًا من 42.95، واللحم البقري القطع بدون عظم بلدي 30.95 بدلًا من 40.95، واللحم البقري بدون عظم الباكستاني سعر الكيلو 29.95 بدلًا من 41.50، وجاء سعر الكبدة البقري بداخل العرض 19.95 للكيلو بدلًا من 35.95، وسعر كيلو سمك باراموندى 21.95 بدلًا من 26.95، وسعر مميز للجمبري الطازج 25.95 بدلًا من 29.95.

نبدأ أسعار الجبن والبقالة بالسعر المميز للجبن القريش بسعر 18.95 للكيلو بدلًا من 25.95، وسعر اللبنة التركية اللذيذة 19.95 بدلًا من 27.95 للكيلو الواحد، وجبنة الفيتا المصري سعر الكيلو 12.95 ريال بدلًا من 19.95، وسعر الزيتون الأسود الأسباني 14.95 للكيلو بدلًا من 19.95، وسعر زبدة الحليب البقري سعر الكيلو 9.95 بدلًا من 15.95، وأيضًا سعر المرتديلا دجاج وسادة وبالفلفل الأسود بسعر22.95 للكيلو بدلًا من 29.95.

أفضل عروض وخصومات على أسعار المكسرات والمقرمشات عرض العيد

نبدأ بسعر الكاجو المحمر38.95 بدلًا من 63.95، وسعر الجوز بدون قشر 1 كيلو بسعر 41.95 بدلًا من 64.95, وجاء سعر الزبيب الإيراني في العرض سعر الكيلو 10.95 بدلًا من 22.95، وهناك سعر 1 كيلو مكسرات مشكلة درجة أولى بسعر 39.95 بدلًا من 54.95، وسعر بذور عباد الشمس الكيلو بسعر 10.95 بدلًا من 17.95، واللوز الأمريكي الوسط بسعر 27.95 للكيلو الواحد بدلًا من 58.95، 1كيلو فلفل أسود بسعر25.95 بدلًا من 42.95، والفستق السادة بسعر 47.95 للكيلو بدلًا من 72.95، والفستق المملح بسعر 47.95 للكيلو بدلًا من 72.95، تين مجفف حبل سعر الكيلو الوحد 24.95 بدلًا من 34.95، وكذلك مشمش بيت الكرامة الشهير200 جرام بسعر 7.95 بدلًا من 10.95، والمجلس تمر عجوة العبوة بسعر 5.95 ريال بدلًا من 7.95، وسعرعبوة الكاجو المشوي 500 جرام بسعر 25.00 ريال بدلًا من 36.95، وأخيرًا زعفران أبو شيبة عبوة 1.5جم بسعر مميز جدًا 9.95 بدلًا من 14.95.

عرضنا متجدد إسبوعيًا، العروض تسري في نستو ماركت فروع الخبر والجبيل وميناء البوابة، اسألوا عن الجفت كارد الخاص بكم عند التسوق ،كما يمكنكم معرفة كل جديد في عروضنا، فتابعونا تجدوا ما يسركم.