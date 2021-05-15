شوف عروض لولو الأسبوعية خصومات خيالية وتخفيضات تصل ل 60%

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عروض لولو الأسبوعية، يقدم لكم لولو هايبر ماركت في مجلته الأسبوعية العديد من أفضل العروض على جميع المنتجات ذات الجودة العالية، بهدف إرضاء المستهلك، أن هذا هو أسبوع العيد فلابد أن نفرح جميعًا وحرصًا من إدارة الشركة على سعادتكم قامت بمضاعفة المنتجات وزيادة نسبة الخصم، تابعونا. عروض لولو الأسبوعية خصومات لولو على منتجات العناية بالطفل: عروض لولو الأسبوعية بلسم جونسون للأطفال القطرات اللامعة 500 مل 25.50 ريال سعودي بدل من 40.65 ريال.

بلسم جونسون للأطفال القطرات اللامعة 500 مل 25.50 ريال سعودي بدل من 40.65 ريال. خصومات لولو نيفيا مناديل مبللة ناعمة وكريم 63 قطعة بسعر 11.50 ريال سعودي بدل من 18.50.

تنزيلات لولو شامبو جونسون للأطفال – 500 مل بسعر 21.95 ريال سعودي بدل من 32.90 ريال سعودي.

عروض لولو اليوم شامبو جونسون للأطفال 500 مل بسعر 21.95 بدل من 32.95 ريال سعودي.

بلسم جونسون للأطفال 500 مل بسعر 22.50 بدل من 38.45 ريال سعودي.

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عروض لولو الأسبوعية شامبو جونسون القطرات القوية للأطفال 300 مل 29.65 ريال سعودي.

شامبو جونسون القطرات القوية للأطفال 300 مل 29.65 ريال سعودي. خصومات لولو بيبي جوي كلوت حفاضات مقاس 5 عبوة جامبو جونيو 36 حفاضه 56.95 ريال سعودي.

تنزيلات لولو زجاجة رضاعة زجاج من بيجوين 50 مل 32.45 ريال سعودي.

جربر أغذية الأطفال الناعمة المخبوزة بالحبوب والقرفة والتفاح للأطفال 156 جم 34.50 ريال سعودي.

شامبو أطفال لطيف من هيمالايا ، 200 مل 13.75 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية خصومات خيالية وتخفيضات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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