شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة أسبوع أقوى الخصومات تصل ل 60%

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عروض اكسترا الأسبوعية، تقدم شركة اكسترا العديد من المزايا مثل إمكانية الشراء بنظام التقسيط، والمطابقة بأقل الأسعار، وتوصيل للطلبات الأكثر من ٩٩ ريال يكون مجاني، ويمكنك الشراء من خلال المجلة الإلكترونية ومن المعارض الخاصة باكسترا، التي تحمل كل ما يخطر بذهنك وأكثر، بأقل الأسعار وأعلى جودة. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا على الثلاجات: عروض اكسترا الأسبوعية إل جي ثلاجة اربع أبوب، 26.7 قدم، إنستافيو، ستيل أسود بخصم 46% ليصبح السعر 13499 بدل من 24999 ريال، ويمكنك التقسيط ودفع 645 لمدة 36 شهر.

إل جي ثلاجة اربع أبوب، 26.7 قدم، إنستافيو، ستيل أسود بخصم 46% ليصبح السعر 13499 بدل من 24999 ريال، ويمكنك التقسيط ودفع 645 لمدة 36 شهر. خصومات اكسترا إل جي ثلاجة متعددة الأبواب،26.7 قدم، كمبريسور إنفيرتر، فضي بخصم أكثر من 42% ليصبح السعر 10999 بدل من 18999 ريال، ويمكنك التقسيط ودفع 526 ريال لمدة 36 شهر.

تنزيلات اكسترا إل جي ثلاجة باب جانب باب،28.1 قدم، إستيل بخصم أكثر من 43% ليصبح السعر 9999 بدل من 18999 ريال ويمكنك التقسيط ودفع 478 ريال لمدة 36 شهر.

إل جي ثلاجة باب جانب باب، 21.2 قدم، إنستافيو، إستيل بخصم أكثر من 43% ليصبح السعر 8499 بدل من 14999 ريال ويمكنك التقسيط بدفع 407 ريال لمدة 36 شهر. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على إل جي ثلاجة باب جانب باب، 28.1 قدم، فضي بخصم أكثر من 39% ليصبح السعر 8499 بدل من 13999 ريال ويمكنك التقسيط ودفع 407 ريال لمدة 36 شهر.

عروض اكسترا الأسبوعية إل جي ثلاجة، باب جانب باب، 22.6 قدم، إضاءة إل إي دي، فضي بخصم أكثر من 40% ليصبح السعر 7999 بدل من 13499 ويمكنك التقسيط ودفع 383 ريال لمدة 36 شهر. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم ولمدة أسبوع أقوى الخصومات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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