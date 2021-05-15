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عروض بنده الأسبوعية، نقدم لكم اليوم عروض بنده الأسبوعية من تاريخ 12 مايو الموافق 30 رمضان، وهذا الأسبوع مميز جدًا في العروض لأنه أسبوع عيد الفطر السعيد، تتمنى لكم شركة بنده عيد سعيد لكل عملائها، وتحرص كل الحرص على توافر كافة السلع داخل أسواقها بأعلى جودة وأفضل سعر، تابعونا. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على المجمدات: خصومات بنده 2 كيس خضار مشكل داري 400 جرام بسعر 6.5 ريال سعودي بدل من 13 ريال.

تنزيلات بنده 2 كيس فاصوليا خضراء/ ملوخية / ذرة حلوة حب سبانخ داري 400، بسعر 4.95 ريال.

خصومات بنده بطاطس للقلى لامب وستون 750 جرام، كيس وعليه كيس هدية بسعر 15.95 ريال سعودي.

بطاطس للقلي لامب وستون 2500 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

روبيان للطبخ أسماك 1 كيلو، بسعر 27.95 ريال سعودي.

نقانق دجاج دو 400 جرام 2 عبوة بسعر 9.95 بدل من 17 ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية تنزيلات بنده على صدور دجاج طرية داري 2 كيلو، بسعر 29.95 بدل من 49.95 ريال.

عروض بنده شهر مايو روبيان للطبخ أسماك 400 جرام بسعر 12.95 بدل من 27.95 ريال سعودي.

خصومات بنده ناجتس دجاج بالبقسماط دو 1 كيلو بسعر 21.95 بدل من 32.95 ريال.

عروض بنده اليوم بط كامل داري 2200 جرام بسعر 44.95 بدل من 60.95 ريال.

مفروم غنم/ بقر السعودية 400 جرام بسعر 3.75 بدل من 7.90 ريال.

فخذ غنم فاخر داري 1200 جرام بسعر 3.95 بدل من 7.90 ريال (1+1). الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده شهر مايو خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده شهر مايو خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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