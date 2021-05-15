شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات من 20 ل 70% لمدة 5 أيام

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عروض العثيم الأسبوعية، تختلف منافذ بيع أسواق عبد الله العثيم بین محلات جملة وهايبر مارکت وسوبر ماركت، حيث تنتشر أماكن هذه السلسلة العريقة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، لتقوم على تنفيذ احتياجات المستهلك المحلي، فالان يصل عدد فروع العثيم إلى مائة وواحد وستون فرعاً، الممتلئة بالكثير والكثير من الأصناف العروض والمفاجئات. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على الخضروات والفاكهة: عروض العثيم اليوم كمثرى افريقى بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو.

خصومات العثيم موز بسعر 4.45 ريال سعودي للكيلو.

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عروض العثيم اليوم ليمون بسعر 4.95 ريال للكيلو.

عروض العثيم اليوم نكتارين بسعر 7.95 ريال للعلبة.

بامية محلية بسعر 10.95 ريال للكيلو.

كوسا خضراء بسعر 3.95 ريال للكيلو.

خضار مشكل / بامية مونتانا فاين مجمدة 400 جرام بسعر 3.95 ريال للكيس.

أرز السفير سيلا بسمتي كريمي 5 كيلو بسعر 22.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي، كيس فقط لكل عميل.

عدس أحمر تركي مجروش بسعر 6.45 ريال للكيلو.

عدس أحمر بسعر 4.95 ريال للكيلو. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية خصومات من 20 ل 70% لمدة 5 أيام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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