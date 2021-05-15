نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو الأسبوعية على الخضروات والفواكه تصل ل 50% في المقال التالي

عروض لولو الأسبوعية، تسعى شركة لولو هايبر ماركت لخلق تجربة تسوق جديدة وفريدة لعملائها بأعلى جودة وأسعار لا مثيل لها، مع استكشاف العديد والعديد من العروض والخصومات المميزة على كافة المعروضات، في هذا الموضوع بعرض لكم افضل الخصومات على أسعار الخضروات والفاكهة، تابعونا. عروض لولو الأسبوعية خصومات لولو على الخضروات والفاكهة: عروض لولو اليوم كيس بصل متوسط ​​الهند بسعر 2.95 ريال سعودي بدل من 7.95 ريال سعودي.

تخفيضات لولو اليوم بوكس باذنجان صغير بسعر 3.95 ريال سعودي بدل من 11.95 ريال سعودي.

خصومات لولو الأسبوعية فيرمونت بيوتي بيرز جنوب أفريقيا 1 كجم تقريبًا بسعر 6.45 ريال سعودي بدل من 12.95 ريال سعودي.

ملفوف أبيض 1 كجم تقريبا بسعر 0.95 بدل من 1.95 ريال سعودي.

توت اسود أمريكي 170 جرام بسعر 13.25 بدل من 23.95 ريال سعودي.

طماطم وزن كيلو بسعر 2.95 بدل من 5.95 ريال سعودي.

توم مقشر صيني وزن 250 جرام بسعر 4.95 بدل من 8.50 ريال سعودي. تخفيضات لولو السعودية تنزيلات لولو على صدفة توت العليق وزن 170 جرام بسعر 13.25 بدل من 23.95 ريال سعودي.

خصومات لولو فراولة 250 جرام بسعر 13.25 بدل من 21.95 ريال سعودي.

عروض لولو اليوم فاصوليا فرنسية وزن 500 جرام بسعر 3.48 بدل من 6.00 ريال سعودي.

عروض لولو الأسبوعية رمان أحمر الهند 500 جرام بسعر 5.98 بدل من 9.50 ريال سعودي.

كليمتين المغرب 1 كيلو بسعر 6.65 بدل من 10.95 ريال سعودي.

تفاح صغير رويال جالا 1 كيلو بسعر 5.95 بدل من 8.95 ريال سعودي.

مانجو كالبثور 1 كيلو بسعر 8.95 بدل من 12.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو الأسبوعية على الخضروات والفواكه تصل ل 50% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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