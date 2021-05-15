شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية تصل ل 50%

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عروض اكسترا الأسبوعية، أن شركة اكسترا تأتي من أوائل شركات البيع بالتجزئة في المملكة السعودية، وقد فازت شركة اكسترا بالمركز الأول في تصنيف البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، تسعى شركة اكسترا لتعزيز حياة المستهلكين بمدهم بالمنتجات والحلول المبتكرة ذات الجودة العالية، بأسعار مميزة وخصومات لا تقاوم. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا على الغسالات والمجففات: تخفيضات اكسترا كلاس برو، غسالة تعبئة علوية، 7 كيلو، اللون أبيض خصم أكثر من 50% ليصبح السعر 799 بدل من 1599 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا كلاس برو، غسالة تعبئة أمامية كيلو، 8 برامج، اللون أبيض بخصم أكثر من 47% ليصبح السعر 899 بدل من 1699 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم اريستون غسالة 11 كيلو/مجفف 7 كيلو، تعبئة أمامية، فضي اللون، بخصم أكثر من 20% ليصبح السعر 3719 بدل من 4699 ريال سعودي.

اريستون غساله 9 كيلو/ مجفف كيلو، تعبئة أمامية، أبيض اللون، بسعر 4099 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا اليوم على اريستون، غسالة فتحة أمامية، 8 كيلو، انفيرتر، فضي بخصم أكثر من 19% ليصبح السعر 2319 بدل من 2869 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم كاندي نشافة 8 كيلو، اللون أبيض، بخصم أكثر من 50% ليصبح السعر 1399 بدل من 2999 ريال سعودي.

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كاندي نشافة، 10 كيلو، اللون أبيض بخصم أكثر من 48% ليصبح السعر 1799 بدل من 3499 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية تصل ل 50% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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