شوف عروض اكسترا في العيد بخصم حتى 50% وكود خصم اكسترا للحصول على خصم إضافي

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مكنسة هوفر الكهربية سعة 18 لتر مع ضمان على المنتج لمدة عامين بنسبة خصم 32.78% حيث يمكن شراء المنتج مقابل 369 ريال بدلاً من 549 ريال.

هوفر بلاتينوم بروفيشنال سائل التنظيف العميق 4 لتر متوفر مع خصم 25.12% بسعر 149 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي للحصول على منزل نظيف.

احصل على منقي الهواء إس كايه 3الذي يغطي مساحة شاسعة حتى 66 متر مربع، يحتوي على فلتر هيبا، بنسبة خصم 25.27% حيث يتوفر المنتج مقابل 1419 ريال بدلاً من 1899 ريال.

إس كايه ماجيك منقي هواء، يغطي حتى 36.9 متر مربع، مع فلتر هيبا بسعر 749 ريال بدلاً من 999 ريال، استمتع بنسبة خصم 25.02% وضمان لمدة عامين عند شراء المنتج.

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