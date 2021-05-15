أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مايو2021 للفوز بنصف مليون دولار مع مصطفى الآغا Mbc Dream

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، حيث تعتبر مسابقة الحلم من المسابقات التي تحظي بإعجاب الجمهور بشكل واسع من كل مكان فى العالم، وذلك لأنها تعطي فرص إلي المشتركين بها لتحقيق الاحلام والطموحات المرغوب فيها، حيث يتم اليوم سحب مسابقة الحلم للاعلان عن فوز متسابق واحد للفوز بجائزة مالية تقدر بنصف مليون دولار أمريكي، وهو دعم مالي كبير يتمني جميع المشتركين الحصول عليه، منذ اشتراكهم في المسابقة، وعليه لا تزال المسابقة تفتح أبوابها إلي الجمهور من أجل الإشتراك في مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الآغا.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يتم تقديم سحب مسابقة الحلم علي شاشة قناة أم بي سي MBC بشكل حصري ومباشر علي الهواء، وذلك لجميع المتسابقين الذين تم اختيارهم وتأهيلهم إلي المرحلة النهائية بعد القيام بإرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو “Dream” أو “reve” علي الرقم التابع لبلد المشترك، وبعد يقوم بالإجابة على السؤال بشكل صحيح، وتلقائياً يتم نقلك إلي سحب مسابقة الحلم ليتم تحديد الفائز من خلال عملية سحب عشوائي في الحلقة المذاعة من برنامج صدي الملاعب مع الاعلامي العربي المعروف مصطفى الآغا على قناة MBC، وذلك خلال ساعات قليلة من الآن.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

الجدير بالذكر أن يمكنكم الآن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال تحميل تطبيق الحلم من متجر google Play بشكل مجاني، أو إستخدام الأرقام التالية في التواصل وهي علي النحو التالي.