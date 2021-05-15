انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة من مسابقة الحلم 2021 فرصتك لربح 500 ألف دولار ومنزل الأحلام باليونان.. غير حياتك بـ SMS الآن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ساعات قليلة وتبدأ مسابقة الحلم 2021 في سحبها الجديد والثالث لهذا العام، ومنذ بداية هذا العام والإعلامي مصطفى الأغا يؤكد على وجود مفاجآت خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه المفاجآت غير مسبوقة وهي الأولى من نوعها خلال عام 2021، كما أن مفاجآت العام الجاري لم تحدث في مسابقة الحلم منذ بدايتها قبل خمسة عشر عاماً.

مسابقة الحلم 2021 فرصتك لربح 500 ألف دولار ومنزل الأحلام

وبدأت مفاجآت الحلم تظهر الآن بعد الإعلان الأغا عن دخول كل المشاركين منذ بداية العام وحتى اليوم على منزل الأحلام والذي سيكون على أفضل جزر اليونان، هذا بالإضافة إلى الجوائز المالية الكبيرة والتي بدات مع بداية 2021، ولم يصدق الفائزين أنهم فازوا فعلياً إلا بعد استلموا شيك الجائزة منقناة إم بي سي مصر ومسابقة الحلم.

والليلية سوف يكون السحب في مسابقة الحلم 2021 على 500 ألف دولار “نصف مليون دولار أمريكي”، بالإضافة إلى السحب على منزل الأحلام وبيت الأحلام بأفضل جزر اليوم، وسوف يكون هناك مفاجآت أخرى سوف يتم الإعلان عنها تباعاً.

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هذا ومنذ بداية الحلم 2021 ومنذ السحب الأول يتم مضاعفة الجائزة المالية في السحب الذي يليه،فكانت البداية في الأول على 125 ألف دولار، ثم تضاعف المبلغ في السحب الثاني على 250 ألف دولار، والليلة سوف يكون السحب الثالث على 500 ألف دولار أمريكي، كما يمكنكم ربح هذا المبلغ الأخير من خلال الإشتراك برسالة فقط، أو من خلال الدخول هذا الرابط والإشتراك بالمسابقة.