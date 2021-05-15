نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 mydream لدخول سحب الحلم اليوم على 500.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 Dream عبر موقع الحلم الإلكتروني الرسمي، حيث يوفر برنامج الحلم إمكانية الاشتراك في المسابقة عن طريق موقع حلم الإلكتروني، كما يمكن المشاركة في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك، وقد تم فتح باب التسجيل في الحلم موسم 2021م اعتباراً من تاريخ 31 يناير للعام الجاري، ويستمر باب التسجيل في الحلم مفتوحاً على مدار العام الحالي ليتم إغلاق تسجيل الحلم بتاريخ 30 ديسمبر 2021م، وفي حال الرغبة في دخول المسابقة بعد هذا التاريخ، فيعتبر لاغياً لأي سببٍ كان، ومن خلال ثقفني ننشر طريقة الاشتراك في الحلم موسم 2021، ومن يرغب في الحصول على رقم مسابقة الحلم 2021 يمكنه ذلك الآن.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 Dream

أطلقت شركة mbc المسؤولة والمنظمة لمسابقة الحلم موسم 2021 الخامس عشر منذ انطلاقها، حيث تعد مسابقة تفاعلية تساعد الأشخاص المشاركين في المسابقة على تحقيق أحلامهم، وتتيح المسابقة إمكانية التسجيل لجميع المشتركين البالغين سن الرشد من كافة أنحاء العالم عند توفر خدمة الاشتراك في المسابقة، ولا يتم السماح للعاملين لدى المنظم أو الأقارب من الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضاً بالاشتراك في المسابقة.

وتتيح مسابقة الحلم 2021 إمكانية الاشتراك في الموسم الجاري من خلال الدخول إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي، ثم النقر على مفتاح البلد التابع لها من القائمة المتوفرة (السعودية – مصر – المغرب – تونس – الأردن – سوريا – العراق – الكويت – عمان – الإمارات – فلسطين – البحرين)، ثم تعبئة رقم جوال المشترك، ثم النقر على اشتراك الآن.

كما يمكن المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن إحدى الكلمات الثلاث (حلم – Dream – reve) على الرقم المرادف لبلدك الخاص بشركة المحمول التابع لها، وبعد أن يتم إرسال الرسالة ثم الإجابة على السؤال التالي بصورة صحيحة، فبذلك تكون قد شاركت في مسابقة الحلم ومؤهلاً لدخول سحب مسابقة الحلم القادم موسم 2021.

المشاركة في مسابقة الحلم

عند الاشتراك في مسابقة الحلم سيتم تلقي رسالة ترحيب تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالحملة، إلى جانب استلام رسالة أخرى مع السؤال والأجوبة المحتملة وتكون إجابة واحدة صحيحة والأخرى خاطئة، أو استلام رسالة تحتوي على رابط فيديو يحتوي على سؤال يجب الإجابة عليه بإرساله عن طريق رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك.

ويجب العلم أن كافة الرسائل الترويجية التي تتعلق بمسابقة الحلم التي يتم إرسالها للمشاركين هي رسائل مجانية، وتوفر المسابقة إمكانية الاشتراك في المسابقة عن طريق العديد من الطرق، حيث يمكن الاشتراك عن طريق موقع حلم mydream.mbc.net الرسمي أو من خلال الرسائل النصية أو من خلال التطبيق الرسمي للمسابقة أو عن طريق خدمة الاشتراك التلقائي، ويمكنكم دخول السحب عن طريق اتباع كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 الموضحة بالمقال.