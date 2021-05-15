شوف أحدث عروض مكتبات جرير على الهواتف الذكية وخصومات هائلة

إن مكتبة جرير من أبرز الشركات التي توجد بالمملكة العربية السعودية وأكبرها، وتلك المكتبة تخصصها هو بيع الأدوات المدرسية والمكتبية، كذلك يوجد قسم مخصص للأجهزة الإلكترونية، إذ أنها تق م ببيع أحدث أجهزة التابلت والجوالات والحواسيب النقالة، كما أن تلك المكتبة تقوم بتوفير خدمة البيع بنظام التقسيط بغير فوائد، وفيما بعد سوف نقوم بتوضيح جميع ما يتعلق بهذه المكتبة، كما سنسرد العروض التي تقوم بتوفيرها على الهواتف الجوالة.

تخفيضات جرير لهذا الأسبوع

إن مكتبات جرير يقوم بتفضيلها كافة العملاء، إذ أنها مميزة لدى العديد منهم، وهم يقومون بشراء كل شيء منها، بالتحديد مع بس السنة الدراسية، إذ أنها تلك الفترة تقدم العديد من العروض الرائعة على كافة الأقسام الخاصة بالأدوات المكتبية وكذلك الأدوات المدرسية وتلك الأقسام دومًا تكون متاحة فيها كل الأدوات والسلع التي يريدها كل الطلاب، كذلك توفر قسائم الشراء لكافة العملاء كهدايا.

أسعار الجوالات في جرير هذا الأسبوع

هناك عدة عروض تقوم بتوفيرها مكتبة جرير على الجوالات والتي جاءت كالتالي:

هاتف سامسونج جالكسي اس ٢٠ بلغ ثمنه حتى ٢٢٤٩ ريال سعودي.

هواوي بي ٣٠، ١٢٨ جيجابايت الجيل الرابع بلغ ثمنه حتى ١٧٤٩ ريال سعودي.

هاتف تيلو جاهز ذاكرة بسعة ٢٥٦ جيجابايت الجيل الرابع بلغ ثمنه حتى ٢٩٩٩ ريال سعودي.

هاتف موتورولا جي ٥ سعة ٢٥٦ جيجابايت، الجيل الخامس بلغ ثمنه حتى ٤٩٩٩ ريال سعودي.

آبل ايفون ١٢، شاشة ٦٠١ بوسة بسعة حجم ٢٥٦ جيجابايت، بلغ ثمنه ٤٦٩٩ ريال سعودي.

كل هذه العروض ليست فقط التي تتيح المكتبة بعمل خصومات عليها، بل أن هناك عدة خصومات أخرى تقوم بإتاحتها مكتبة جرير على الكثير من الهواتف المحمولة الأخرى والكثيرة وكذلك المتنوعة.