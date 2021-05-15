شوف أقوى عروض مكتبات جرير علي الهواتف سارع الآن في الحصول عليها

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عمر شويل - جدة مكتبة جرير، تتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية والكتب وألعاب الأطفال غير النارية والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب والأجهزة والأدوات الهندسية وأجهزة وبرامج الحاسب الألي، وكذلك شراء المباني السكنية والتجارية والأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة. يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالسعودية كما لها فروع في السعودية وقطر والكويت وابوظبي.

شركة جرير

تأسست شركة جرير للتسويق (لمعروفة أي ًضا باسم “مكتبة جرير” أو “جرير”) في الرياض عام 1974 كمكتبة صغيرة. في الثمانينيات ، افتتح جرير فرعه الثاني في الرياض ، يليه فرع في التسعينات، تعتبر شركة جرير رائدة في الشرق الأوسط في مجال منتجات تكنولوجيا المعلومات الاستهلاكية والإلكترونيات واللوازم المكتبية والكتب.

في عام 2002 ، أصبحت شركة جرير شركة مساهمة (السجل التجاري رقم (1010032264) وأدرجت في السوق المالية السعودية، تداول في عام 2003. حالًيا، يبلغ رأس مال شركة جرير 1.20 مليار ريال سعودي. وتعمل في تجارة التجزئة وتجارة الجملة لمنتجاتها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

مقر ونشاطات جرير

يقع مقر جرير في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، وتعمل جرير من خلال قسمين هما البيع بالتجزئة (بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت) تحت العلامة التجارية “مكتبة جرير” وقسم البيع بالجملة.

تشمل أنشطة الشركة التداول في الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية ، لعب الأطفال والوسائل التعليمية ، الكتب والمنشورات العربية والإنجليزية ، مواد الفنون والحرف، ملحقات الكمبيوتر والبرامج ، الهواتف المحمولة وملحقاتها ، الأجهزة السمعية والبصرية ، أدوات التصوير ، التلفزيون الذكي وصيانة أجهزة الكمبيوتر والأدوات الإلكترونية.

عروض مكتبات جرير علي الهواتف