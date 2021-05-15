مسابقة الحلم مايو 2021 || أسماء الرابحين في مسابقة الحلم مع “مصطفى الآغا”

مسابقة الحلم هي مسابقة يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، تقدم عن طريق مجموعة قنوات الـ mbc من خلال شاشة التلفزيون في برنامج صدى الملاعب، والتي يتم سحب جائزة المسابقة على الهواء مباشرةً حتى يتأكد الجمهور أن السحب قد تما بكل مصداقية وشفافية ونزاهة لاختيار الفائز بالمسابقة أمام المشاهدين والجماهير جميعًا.

مسابقة الحلم على mbc

جائزة مسابقة الحلم تصل إلى 3 ملايين دولار .

يتم تسليم الجائزة عن طريق الاتصال بالمشاهد وتسليمه الجائزة أمام الجميع.

تطلق المسابقة عن طريق شركة تعمل على تنظيمها تسمى مسابقة شركة “mbc”.

والتي تعمل على تحقيق أحلام العديد من الأشخاص المحظوظين.

خطوات المشاركة في مسابقة الحلم

إرسال رسالة نصية من الجوال بها كلمة حلم.

ثم الإجابة عن السؤال الذي سيصل بعد إرسال الرسالة.

وعندما تجيب على العديد من الأسئلة تزداد فرص الفوز في المسابقة.

ثم يتم اختيار المشاركين في المسابقة عشوائيا على الهواء.

ثم يتم تسليم الجائزة من 90 إلى 180 يومًا من تاريخ انتهاء المسابقة.

شروط التسجيل في مسابقة الحلم والفوز بمليون دولار

أن يكون عمر المشترك أكثر من 18 سنة.

كتابة كلمة حلم بشكل صحيح.

أن تجاوب على العديد من الأسئلة.

اختيار الفائز بشكل عشوائي.

الاتصال بالفائزين لاكتمال الأوراق.

ثم يتم تسليم الجائزة إلى الفائز.

المسابقة تعمل على تحقيق الأحلام للمتسابقين، يشتركون بها لأن لديهم العديد من الأحلام التي يرغبون أن يحققونها.

ويمكنكم الاشتراك في هذه المسابقة الضخمة من خلال إرسال رسالة بها كلمة حلم أو dream أو reve على الرقن المرادف لبلدك:

السعودية: 65044.

العراق:1200.

الإمارات:3636.

تونس:85988.

مصر:95458.

المغرب:9669.

فلسطين:1623.

كما يمكنكم أيضاً الاشتراك من خلال الاتصال ب