نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 غير حياتك وأربح 500.000$ مع مصطفى الآغا على قناة MBC في المقال التالي
الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، تفصلنا ساعات قليلة من الآن عن موعد سحب مسابقة الحلم 2021 عن شهر مايو، والذي يحصل فيه الفائز على جائزة مالية كبيرة تقدر ب500 ألف دولار أمريكي، مع الإعلامي الكبير الأستاذ مصطفى الآغا، على قناة أم بي سي عبر برنامج صدى الملاعب، ولا تزال المسابقة مفتوحة إلى المشتركين للدخول والتقديم عليها من خلال طريقة الإشتراك التي توفرها إدارة المسابقة من خلال تطبيق الحلم على متجر جوجل بلاي أو من خلال الاستعانة بالرسائل النصية sms، عبر أرقام الإشتراك المخصصة لكل دولة.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
مسابقة الحلم 2021، تقترب اللحظة المنتظرة من جميع المواطنين في الوطن العربي، وذلك بالتزامن مع وقت إعلان نتيجة سحب الحلم ومعرفة إسم الفائز بجائزة النصف مليون دولار أمريكي، إلي جانب فرصة كبيرة لربح منزل علي جزيرة في دولة اليونان، وذلك من خلال طريقة سهلة وسريعة وهي كتابة كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve” علي الرقم الخاص لبلد المشترك، بسعر 5 ريال سعودي، أو الاشتراك من خلال متابعة التطبيق الخاص بالمسابقة، وبمجرد إرسال الرسالة والإجابة بشكل صحيح علي السؤال، تعتبر مشترك في سحوبات الحلم القادمة، ومؤهل للفوز بالجائزة الكبرى.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
نوفر لكم تفاصيل أكثر للحصول على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة لعام 2021، والتي تتيح لك إمكانية إرسال رسالة نصية برقم البلد المرادف لك، وكتابة الإجابة الصحيحة ودخول السحب من خلال الأرقام التالية.
- ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت 4141
- ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية 650444
- ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل مصر 95458.
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 3636.
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم 008821622775627.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 غير حياتك وأربح 500.000$ مع مصطفى الآغا على قناة MBC على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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