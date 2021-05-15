طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 غير حياتك وأربح 500.000$ مع مصطفى الآغا على قناة MBC

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، تفصلنا ساعات قليلة من الآن عن موعد سحب مسابقة الحلم 2021 عن شهر مايو، والذي يحصل فيه الفائز على جائزة مالية كبيرة تقدر ب500 ألف دولار أمريكي، مع الإعلامي الكبير الأستاذ مصطفى الآغا، على قناة أم بي سي عبر برنامج صدى الملاعب، ولا تزال المسابقة مفتوحة إلى المشتركين للدخول والتقديم عليها من خلال طريقة الإشتراك التي توفرها إدارة المسابقة من خلال تطبيق الحلم على متجر جوجل بلاي أو من خلال الاستعانة بالرسائل النصية sms، عبر أرقام الإشتراك المخصصة لكل دولة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

مسابقة الحلم 2021، تقترب اللحظة المنتظرة من جميع المواطنين في الوطن العربي، وذلك بالتزامن مع وقت إعلان نتيجة سحب الحلم ومعرفة إسم الفائز بجائزة النصف مليون دولار أمريكي، إلي جانب فرصة كبيرة لربح منزل علي جزيرة في دولة اليونان، وذلك من خلال طريقة سهلة وسريعة وهي كتابة كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve” علي الرقم الخاص لبلد المشترك، بسعر 5 ريال سعودي، أو الاشتراك من خلال متابعة التطبيق الخاص بالمسابقة، وبمجرد إرسال الرسالة والإجابة بشكل صحيح علي السؤال، تعتبر مشترك في سحوبات الحلم القادمة، ومؤهل للفوز بالجائزة الكبرى.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

نوفر لكم تفاصيل أكثر للحصول على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة لعام 2021، والتي تتيح لك إمكانية إرسال رسالة نصية برقم البلد المرادف لك، وكتابة الإجابة الصحيحة ودخول السحب من خلال الأرقام التالية.