نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات الأخيرة بمناسبة عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسترا تقوم بمنح العملاء العديد والعديد من العروض والتخفيضات على كافة الإلكترونيات والجوالات، ومن ضمن العروض المقدمة من خلالها تكون السماعات كسماعة الايربودز وغيرها، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بعروض اكسترا للجوالات والالكترونيات بالتفصيل.

عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات

إن اكسترا تقوم بتقديم الكثير من العروض والخصومات على الجوالات والإلكترونيات، وهذا بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أن التخفيضات تم توضيحها بالتفصيل بكتالوج اكسترا الذي صدر هذا الشهر من مايو سنة ٢٠٢١، وتلك الخصومات تستمر إلى أن يتم نفاذ الكمية.

إن اكسترا تقوم بتقديم باقات متنوعة بسعر ملائم وتوفر للعملاء أن يستعينوا بحماية اكسترا التي تقوم بمنحهم ضمان للأجهزة لمدة محددة أو مفتوحة دائمًا تبعًا للباقة التي يكون الشخص مشترك بها، كذلك تقوم بتقديم حماية للجهاز، وتشتمل باقة الثلاثمائة ريال سعودي ضمان حتى سنتين وكذلك ضمان مدى الحياة، وتغليفًا للجهاز بالوجهين، في حين تقوم بتقديم ثلاثمائة وخمسين ريال سعودي وذلك ضمان حتى سنتين كذلك ولكن بتغليف وجه واحد.

إن اكسترا اون لاين تقوم بتقديم تخفيضات على ثمن جوالات سامسونج جلاكسي اس ٢١ بجميع فئاتها، إذ نرى من ضمنها سامسونج جلاكسي اس ٢١ الترا، وكذلك سامسونج جلاكسي اس ٢١ بلس، وغيره، وعلى الرغم من أن هه المجموعة من جوالات سامسونج جلاكسي اس ٢١ لها نفس الاسم ولكنها تتباين في الثمن، حيث أن لكًا منها مواصفاته الخاصة.

اكسترا

إن اكسترا بها خصومات على كلًا من كابلات التوصيل، والباور بانك، وأجهزة الشحن السلكية واللاسلكية، وغيرها، كما أن عندها سماعات ايربودز لكي تقوم بالاستماع لصوت رائع يخرج مع الجهاز، وكذلك تستمتع بأداء أحسن للمؤثرات الصوتية.

إن موقع اكسترا السعودية الإلكتروني يقوم بإتاحة عروض كثيرة على الساعات الذكية من سامسونج وابل، ومن بين هذه الساعات، تكون ساعة ابل واتس الاصدار السادس.