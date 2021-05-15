نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم من 12 إلي 25 من شهر مايو الجاري 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض العثيم دائماً بأحتواءها على مختلف متطلبات المواطن السعودي، الأمر الذي يجعل منها محل اهتمام العديد من المستهلكين في المملكة، وذلك لأنها تتميز بعنصرين هامين لكافة المواطنين، الأول؛ أن العروض المقدمة تتضمن العديد من السلع والمنتجات الأساسية لكل منزل سعودي، بل ويمكن القول بإحتواء العروض المقدمة من أسواق العثيم على كافة السلع الغذائية الهامة والأساسية لكل منزل على الأراضي السعودية بالإضافة إلي الأجهزة الذكية والمنزلية، والثاني؛ هو تقديم عروض أسعار تنافسية قد تتخطي على بعض المنتجات 50% تخفيض، وعليه فأننا نحرص دائما فريق تحرير موقعكم ثقفني بتغطية مختلف العروض المقدمة من أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال متابعة التالي.

عروض العثيم من 12 حتي 25 مايو 2021

بدأت عروض أسواق العثيم الترويجية، من يوم 12 مايو الماضي، على أن تكون سارية حتي تاريخ 25 مايو الجاري، كما تحتوي العروض المقدمة على مختلف أنواع اللحوم منها:

لحم غنم روماني بالعظم.

لحم عجل بلدي بدون عظم.

بالعظم، لحم عجل بلدي.

لحم باكستاني بالعظم وبدون عظم.

لحم حاشي بالعظم وبدون عظم”ظاذج”.

لحم سوانكي بالعظم.

مفروم بقري برازيلي.

دجاج الفروج الذهبي.

كما تتضمن العروض كذلك مختلف إنواع الفواكة والخضروات الطازجة، ومنها:

كمثري أفريقي.

موز.

برتقال عصير.

ليمون وليمون شبك.

عنب أحمر كبير.

شمام محلي.

تفاح أحمر.

خوخ.

كوسة خضراء.

بامية محلية.

تمر إنتاج النخيل.

عروض التسالي والحلويات

تحتوي عروض العثيم كذلك على العديد من أنواع التسالي والحلويات، كما تتضمن عروض أسعار خيالية في متناول الجميع، والتي تتمثل في:

بسكويت جوز الهند.

بيتي فور فاخر مكسرات وشيكولاتة.

زود مارينج.

كرواسون جبن بيضاء.

بيتي فور مشكل.

تورتة كارنفال وسط.

قهوة برية عربي وسط، فاتح/غامق.

قهوة برازيلي.

لوز.

مشمش مجفف.

فصفص دوار الشمس.

زبيب.

جوز هند بودرة.

قرفة عيدان و فشار ذرة.

عروض الأجهزة المنزلية ومنتجات التنظيف

كذلك تتميز العروض المقدمة بتضمينها العديد من الأجهزة الذكية والمنزلية، ومختلف أدوات التنظيف، ومنها:

مطهر ومنظف جنتو 3 لتر.

صابون إكسترا وايت بودرة.

صابون صحون جنتو ليمون.

وغيرها من منتجات التنظيف الهامة، والتي يمكنك التعرف عليها إجمالاً في مجلة العروض أسفل هذا التقرير، وكذلك تحتوي على العديد من الأجهزة الذكية والشاشات الذكية، والهواتف، والمراوح، والمكواه، وماكينات الحلاقة وغلايات المياه، وأيضاً مختلف أنواع الزيوت والألبان، والذي يمكنكم التعرف عليهم تفصيلياً عن طريق تصفح مجلة عروض العثيم والتي تتمثل في الأتي:

سلطة الدوريتوس بالصوص الفرنسي