نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف جديد منيو الطازج 2021 للوجبات المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديدين اليوم عن جديد منيو الطازج 2021 وخاصة لمحبي الوجبات السريعة فسلسلة مطاعم الطازج من أكبر سلاسل المطاعم المتواجدة داخل المملكة، والتي جازت على ثقة العملاء لما توفره من وجبات مميزة بطريقة صحية ونظيفة. وفيما يلي سنتعرف على وجبات منيو الطازج جديد 2021 وأشهر الفروع والرقم الموحد للطلب.

مطاعم الطازج

هي سلسلة مطاعم متخصصة في إعداد الوجبات السريعة المحتوية على العناصر الغذائية المفيدة بجانب الطعم الشهي المميز. تم افتتاح المطاعم عام 1899 في عدد من مناطق المملكة. واليوم يوجد فروع كثيرة في مناطق متفرقة من أنحاء المملكة وتوفر خدمات التوصيل للمنازل وتقدم مختلف الوجبات التي تتناسب مع جميع الأذواق.

جديد منيو الطازج 2021

يختلف أسعار منيو الطازج عن المنيو القديم من حيث زيادة الوجبات وتغير الأسعار. يوجد مجموعة متنوعة من وجبات الطازج بمكونات متناغمة الطعم والمذاق كالآتي:

وجبة الرشاقة وهي تتكون من دجاجة مشوية مع السلطة والخبز السعر 22 ريال

وجبة دجاج تكا وهي تتكون من دجاج تكا الهندي والبطاطس وصوص الثومية والخبز السعر 16 ريال

وجبة كرسبي رول تتكون من الدجاج الكرسبي الملفوف والمحشي مع الخبز السعر 23 ريال

وجبة فروج وهي تتكون من دجاج مشوية صغيرة الحجم والخبز والسلطة السعر 25 ريال

وجبة الكباب تتكون من دجاج شيش طاوق ولحم كباب مع السلطة السعر 22 ريال

وجبة الناجتس تتكون من 10 قطع دجاج ناجتس مع البطاطس المحمرة ومشروب السعر 17 ريال.

وجبات مطعم الطازج

وجبة الكباب الرول تقدم مع البطاطس ومشروب السعر 14 ريال

وجبة الناجتس تتكون من أربعة قطع دجاج ناجتس مع البطاطس والمشروب السعر 14 ريال

وجبة البرجر للأطفال وتتكون من برجر مع البطاطس ومشروب السعر 14 ريال

يتم إعطاء الطفل مع كل وجبة كتاب للأنشطة .

تتراوح أسعار السندوتشات من 20 ريالًا حتى 24 ريال حسب الحجم والكمية كما يقدم المطعم الإضافات الجانبية مثل الحمص والأرز والسلطة والشوربة والبطاطس المقلية مقابل 6 ريال للطبق الواحد.

فروع مطعم الطازج بالسعودية

مكة المكرمة في حي الكعكية وشارع الستين وشارع المنصور.

المدينة المنورة في المنطقة المركزية وسلطانة وطريق قب.

الطائف في شارع وادي وج.

الرياض في حي الملك عبدالله.

الخبر في شارع الملك فهد.

القطسف في شارع الملك عبدالعزيز.

رقم مطعم الطازج الموحد

يمكن طلب الطلبات من الطازج وتوصليها للمنزل من أي مكان داخل المملكة عند الاتصال على الرقم الموحد 920000765 ويمكن أيضًا حجز الوجبات من داخل المطعم. كما يمكنك تحميل تطبيق الطازج والطلب منه .