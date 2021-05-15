الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 وموعد سحب جائزة الـ500 ألف دولار

ثلاثة أيام فقط تفصلنا عن موعد السحب الجديد الأكبر على جائزة النصف مليون دولار، حيث ازدادت عمليات البحث عن الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 من جميع الدول، تزامنًا مع إعلان الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية mbc عن إعلان اسم الرابح الجديد في حلقة البرنامج 15 مايو ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مع العلم أن طلبات الاشتراك في المسابقة مستمر حتى موعد السحي وقبل بدء حلقة الجائزة بساعة واحدة، على أن يتم السحب على جائزة أخرى موازية، وهي سحب منزل الأحلام باليونان من بين المتقدمين أثناء بث تلك الحلقة التي سيتم نقل مراسيمها بعد قليل على الهواء مباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للنقاة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

أما عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والتي تشهد عمليات بحث كبيرة من قبل الملايين، فتتمثل في إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المرادف لدولتك، أو إرسال كلمة dream أو reve على نفس الرقم، وهي الأرقام ذاتها التي يمكن الاتصال عليها والإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر الدقيقة للاتصال أو الرسالة، هي نفسها سعر الدقيقة الدولية وفق كل دولة بعملتها، أو تطبيق ذات الخطوات على الرقم الدولي الموحد من جميع الدول، مع العلم أن الدول الغير موجود لها أرقام منفصلة للاتصال والاشتراك، يُمكنها الاتصال والمشاركة من خلال الرقم الدولي الموحد بالمسابقة.

الاشتراك عبر تطبيق حلم أو الموقع الإلكتروني

كما يُمكن الاشتراك أيضًا من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته وتسجيل الدخول برقم الجوال الخاص بك، ثم تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على البنود والشروط الأساسية، وهي الخطوات ذاتها التي يُمكن اتباعها عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة على الإنترنت، مع تعبئة كافة البيانات المطلوبة وفق النموذج الموجود بالمقال والذي يظهر لك فور الدخول لاختيار التسجيل والاشتراك، وهو كالآتي:

السحب الثالث mbc dream 2021

ويُعد السحب المقبل خلال أيام هو السحب الثالث وسيكون على جائزة مالية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي ومنزل الأحلام باليونان، وسبقه سحبين من قبل، الأول كان على جائزة الـ 125 ألف دولار وفاز به المواطن الأردني محمد اللوباني، والسحب الثاني كان على جائزة الربع مليون دولار وفاز به المواطن السوري محمد العبيد المقيم بالإمارات العربية المتحدة، في حين مساء اليوم ننشر لك اسم الرابح الجديد بالجائزة المرتقبة التي ستُبث حلقتها بعد قليل.