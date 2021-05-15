إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2021 اليوم سحب النصف مليون دولار عيدية mydream

اليوم سيتم إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2021 على سحب النصف مليون دولار أمريكي جائزة عيد الفطر المبارك 1442هـ، حيث أعلن الإعلامي مصطفى الأغا مقدم برنامج صدى الملاعب والمسؤول عن الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم موسم 2021م والمواسم السابقة عن إجراء سحب مسابقة الحلم اليوم، ولا تزال الفرصة قائمة لمن يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر الإنترنت عن طريق موقع مسابقة الحلم الرسمي أو من خلال الاتصال على أرقام مسابقة الحلم المرادفة لبلدك، أو من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للفور بجوائز الحلم المتعددة.

إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2021

أعلنت مسابقة الحلم mydream.mbc عن إطلاق أكبر موسم من مواسم الحلم “الموسم الـ15” منذ انطلاق المسابقة، حيث رصدت المسابقة مبلغ 3.500.000 دولار أمريكي مجموع الجوائز على مدار العام الجاري، وقد تم فتح باب التسجيل في المسابقة اعتباراً من تاريخ 31 يناير 2021م.

ويستمر التسجيل في المسابقة أو الاشتراك في مسابقة الحلم متاحاً على مدار العام ليتم الإغلاق في تاريخ 30 ديسمبر 2021م، وأي دخول بعد ذلك التاريخ يعتبر لاغياً، وقد أعلنت المسابقة عن أسماء سبعة فائزين منذ بدء موسم مسابقة الحلم 2021م وحتى اليوم، حيث من المترقب اليوم الإعلان عن اسم الفائز في الحلم بجائزة 500.000$ “عيدية الحلم”، ومن يرغب في الإطلاع على أسماء الفائزين منذ انطلاق الموسم وحتى اليوم، يمكنه ذلك من خلال التالي: