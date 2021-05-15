شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 60%

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عروض بنده الأسبوعية، تمتاز شركة بنده بتقديم عروض أسبوعية من خلال طرح مجله متوفر بها كل الأصناف المخفضة، وتحتوي على الكثير والكثير من المنتجات عالية الجودة، بسعر مخفض ومميز جدًا، وتسهيلًا أيضًا على العملاء وفرت شركة بنده عدد كبير من الفروع في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، ليصبح هايبر بنده قريب من عملك ومن منزلك ومن كل مكان تذهب إليه. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على الفطور: عروض بنده اليوم زيتون أخضر مشكل بالليمون/ الثوم المغربي، بسعر 19.95 بدل من 24.95 ريال سعودي للكيلو.

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عروض بنده الأسبوعية برطمان عسل أسود مصري هاني لاند، بسعر 9.95 بدل من 13.95 ريال سعودي.

برطمان عسل أسود مصري هاني لاند، بسعر 9.95 بدل من 13.95 ريال سعودي. حلاوة ساده / شوكولاتة الجميل بسعر 22.95 ريال سعودي.

زيتون كالاماتا يوناني كولوسال بسعر 21.95 بدل من 35.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على جبنه حلوم اكسترا 500 جرام، بسعر 18.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية مخلل ليمون مديني بسعر 19.95 بدل من 30.95 ريال سعودي، للكيلو.

مخلل ليمون مديني بسعر 19.95 بدل من 30.95 ريال سعودي، للكيلو. خصومات بنده اليوم مكدوس الزوادة بسعر 22.95 بدل من 32.95 ريال سعودي للكيلو.

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تنزيلات بنده جبنه قشقوان بقري عادي / قليل الدسم هجدو 500 جرام بسعر 22.95.

إيدام جبنه هولندية من شركة فريكو، بسعر 29.95 ريال للكيلو.

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لبنه تركيه عادي / قليلة الدسم برزیدون بسعر 21.95 بدل من 32.95 ريال سعودي للكيلو. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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