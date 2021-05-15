شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70%

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عروض جرير الأسبوعية، في هذا المقال نتعرف على عروض مكتبات جرير في كل فروعها داخل المملكة العربية السعودية، تتميز مكتبة جرير بأسعارها المميزة إضافة إلي العروض التي تقدمها على المنتجات، وإمكانيه التقسيط وتسهيلات في الدفع، فهي شركة رائدة في مجال الأدوات المدرسية والأجهزة الكهربائية، والتكنولوجية، يمكنك التسوق من مقر المكتبة المنتشر في كل أرجاء المملكة، أو من خلال التسوق الإلكتروني، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض. عروض جرير الأسبوعية عروض جرير على اللاب توب: خصومات جرير اليوم مايكروسوفت، سيرفس بوك 2 لاب توب 2 في 1 منفصل، لوح بخصم 30% ليصبح السعر 10499 بدل من 14999، وفر 4500 ريال سعودي.

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