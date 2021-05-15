- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات جرير الشهرية 60% خصم علي كل المنتجات في المقال التالي
خصومات جرير الشهرية، شركة جرير في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات المعروفة ويرجع ذلك إلى أنها من الشركات التي مر على تأسيسها عشرات السنين واستطاعت التوسع في الكثير من المناطق المختلفة داخل المملكة، تقوم شركة جرير بتقديم مجموعة كبيرة من العروض بتخفيضات هائلة على جميع الأقسام المتاحة لديها في الفروع، هذه الأقسام التي تشمل الأدوات المدرسية والمكتبية ومستلزمات الدراسة المختلفة من الإلكترونيات.
خصومات جرير الشهرية
اقوي العروض الأسبوعية من جرير علي مجموعة متنوعة من المنتجات الإلكترونية نتمنى أن تنول أعجابكم
- عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر جهاز لينكسيس فيلوب شبكة منزلية واي فاي حديث ١٦٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٩٩٩ ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم بلغ سعر جهاز لينكسيس فيلوب شبكة منزلية واي فاي ١٨٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٦٩٩ ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية بلغ سعر جهاز لينكسيس فيلوب شبكة سريعة ٩٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢٩٩ ريال سعودي.
خصومات جرير
خصومات جرير هذا الشهر علي اجهره الشبكات المنزلية عروض غير مسبوقة وخصومات لن تتكرر بجميع فروع مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية.
- خصومات جرير الأسبوعية بلغ سعر جهاز لينكسيس فيلوب شبكة لثلاث أجهزة كاملين شبكة منزلية قوية واي فاي ١٤٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧٤٩ ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الشهرية بلغ سعر لينكسيس راوتر لاسلكي ايه ٦٩٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣٢٩ ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الأسبوعية بلغ سعر جهاز اتش تي سي هوب ٥ جي راوتر محمول الجيل الثالث ٣١٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٥٩٩ ريال سعودي.
عروض جرير
عروض جرير على ملحقات الكمبيوتر
- عروض جرير الشهرية بلغ سعر جهاز لينكسيس راوتر لاسلكي واي فاي ٥٤٢٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٩٩ ريال سعودي.
- خصومات جرير اليوم بلغ سعر جهاز لينكسيس راوتر لاسلكي واي فاي سرعة فايف جي ٢٣٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٤٩ ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الشهرية بلغ سعر جهاز تي بي لينك مقوي إشارة لاسلكي قوي منفذ ١٠٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩٩ ريال سعودي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات جرير الشهرية 60% خصم علي كل المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.