أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 وأرقام وطريقة الاشتراك في المسابقة

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عمر شويل - جدة أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 وأرقام الاشتراك في المسابقة السحب الجديد، حسب ما أعلن مقدم برنامج مصطفي ألاغا مقدم مسابقة الحلم 2021 أحد أهم المسابقات العربية في الشرق الأوسط والتي تتجاوز جوائزها المليون دولار، تتميز هذه المسابقة بالمصداقية والشفافية والنزاهة حيث يتم الإعلان عن أسماء الفائزين على الهواء مباشرة، حيث بدأت جوائز الحلم هذا العام 125 ألف دولار، وجاء الدور على الفائز بجائزة 500 ألف دولار + جائزة أخري تقدم لأول مرة في مسابقة الحلم وهي استلام منزل باليونان.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021

كشفت الإدارة القائمة على مسابقة الحلم في الساعات الأخيرة عن الشروط التي من خلالها يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في هذه المسابقة، والتي أهمها هي الإجابة عن بعض الأسئلة التي تصل إلي المتسابقة، حيث كل من يرغب الاشتراك في المسابقة مبدئيا عليه إرسال رسالة قصيرة من الموبايل نوضح بها كلمة من الكلمات التالية ( الحلم، Dream، reve) علي الرقم المحدد لبلدك، حيث لكل بلد رقم محدد وتكلفة الرسالة قليل ولكن عليك بالمتابعة جيدا كي تتمكن من الرد فور إرسال الأسئلة خلال هذا الوقت كي يكون لك نصيب في الفوز.

أعلنت منذ قليل الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم عن اسم صاحب الحظ في جائزة الحلم المقدرة ب 500 ألف دولار أمريكي ومنزل باليونان خلال دقائق، كما جاء بالفيديو التالي.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021



يتمكن أي شخص الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال القيام بعد خطوات بسيطة الخطوة الأولي الاشتراك من خلال إرسال رسالة قصيرة أو من خلال الاشتراك في المسابقة عن طريق الموقع الإلكتروني، وتحديد رمز الدولة والرقم المحدد لبلدك، حيث أرقام مسابقة الحلم المخصصة لكل دولة كالتالي:

تكلفة رسالة مسابقة الحلم 2021

سعر الرسالة من السعودية 5 ريال سعودي.

سعر الرسالة من الكويت 500 فلس.

سعر الرسالة من العراق 120 دينار.

سعر الرسالة من الأردن 70 قرش.

سعر الرسالة من عمان 500 فلس.

سعر الرسالة من البحرين 500 فلس.

سعر الرسالة من المغرب 9 درهم.

سعر الرسالة من مصر 3 جنية.

سعر الرسالة من سوريا 75 ليرة.

سعر الرسالة من اليمن 150 ريال.

سعر الرسالة من تونس 1.44 دينار.

يمكنكم الاطلاع علي أرقام مسابقة الحلم والتكاليف من خلال رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2021.

خلال دقائق سنعلن لكم أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 وأرقام الاشتراك في المسابقة السحب الجديد.