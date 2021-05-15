نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021 عبر موقع المسابقة الرسمي mydream.mbc في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر كيفية تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021 عبر موقع مسابقة الحلم الرسمي، حيث يمكنكم الآن تسجيل رقم الجوال عبر موقع الحلم الإلكتروني لدخول سحب الحلم القادم أو الاشتراك في مسابقة الحلم موسم 2021م، حيث من المقرر أن يتم إجراء سحب مسابقة الحلم الليلة على مبلغ 500.000$ نصف مليون دولار أمريكي عيدية الحلم لكافة المشاركين، ولا تزال فرصة المشاركة في مسابقة الحلم قائمة لحين إجراء السحب اليوم، ومن يرغب في الحصول أرقام مسابقة الحلم المرادفة لبلدكم أو التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الإنترنت أو عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن إحدى الكلمات الثلاث المعلن عنهم لدخول سحب الحلم القادم، أو الإطلاع على أسماء الفائزين في مسابقة الحلم منذ بدء المسابقة وحتى اليوم، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021

تم الإعلان من جانب مسابقة الحلم عن طريق الإعلامي مصطفى الأغا عن إطلاق الموسم الخامس عشر من مواسم الحلم، والذي يعتبر الموسم الأكبر على الإطلاق، حيث تم رصد مبلغ 3.500.000 دولار أمريكي مجموع الجوائز التي سيتم توزيعها على الرابحين أو الفائزين على مدار العام الجاري من جانب المنظم “شركة mbc”.

وقد تم فتح باب التسجيل أو الاشتراك في مسابقة الحلم اعتباراً من تاريخ الحادي والثلاثون من شهر يناير للعام الجاري، وتستمر فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم متاحةً على مدار العام، حيث من المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل والمشاركة في المسابقة بتاريخ الثلاثون من شهر ديسمبر 2021م، وأي دخول بعد ذلك التاريخ يعتبر لاغياً.

ويتيح موقع مسابقة الحلم الرسمي إمكانية تسجيل رقم الهاتف للاشتراك بالمسابقة ودخول سحب الليلة، حيث يتم دخول الموقع الإلكتروني ثم النقر على مفتاح الدولة لاختيار المفتاح الخاص بالدولة التابع لها المشارك، ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص به، والنقر على اشترك الآن، ويمكنكم الحصول على رابط موقع مسابقة الحلم لتعبئة أو تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2021 الآن من خلال التالي: