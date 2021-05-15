مع مصطفي الاغا أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مايو 2021 الفوز بنصف مليون دولار

مسابقة الحلم هي مسابقة يقدمها الإعلامي الكبير مصطفي الأغا تعمل علي تحقيق حلم كل شاب في مختلف أنحاء الوطن العربي حيث يتيح البرنامج أرقام هواتف لمختف أنحاء الوطن العربي يمكن عن طريق إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو Dream للإجابة عن بعض الأسئلة التي تكون عبارة عن أسئلة ثقافية وفنية وتاريخية ولها مصداقية كبيرة جدا وللمتابعة والمشاركة من خلال موقفعنا ثقفني سنعرض لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفي الأغا .

شروط مسابقة الحلم 2021

تحتوي هذه المسابقة علي عدة شروط للمشارك بها لحل الأسئلة المتاحة لتحقيق الحلم وكسب مبلغ مالي كبير أو سيارة حديثة وللاشتراك في المسابقة من جميع البلدان العربية يجب أتباع الشروط والخطوات التالية :

يمكن لأي شخص إرسال الرسالة النصية بكلمة حلم أو Dream

سيتم توجيه المتسابق من خلال فريق البرنامج إلي إرسال رسالة برقم بلدك من خلال الرقم الخاص بالمتسابق

سيتم تلقي رسالة أخري لحل مجموعة الأسئلة المطروحة واحدة تلو الأخري

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل جمهورية مصر العربية 95458 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 3636 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الكويت 4141 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية العربية 650444 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم 008821622775627

مسابقة الحلم 2021

هي أكبر المسابقات التي تقام في الوطن العربي ذات قيمة مالية عالية وأرباح سبائك ذهب أو سيارات حديثة لتحقيق حلم الشباب والعائلات يمكن لأكثر من عائلة الاشتراك في مسابقة الحلم ويتم دخول السحب بعد الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة من قبل فريق البرنامج وتصل الجائزة إلي 100000 دولار و 500000 دولار ويتم السحب خلال دقائق من اليوم .