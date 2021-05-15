نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع مصطفي الاغا أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مايو 2021 الفوز بنصف مليون دولار في المقال التالي
مسابقة الحلم هي مسابقة يقدمها الإعلامي الكبير مصطفي الأغا تعمل علي تحقيق حلم كل شاب في مختلف أنحاء الوطن العربي حيث يتيح البرنامج أرقام هواتف لمختف أنحاء الوطن العربي يمكن عن طريق إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو Dream للإجابة عن بعض الأسئلة التي تكون عبارة عن أسئلة ثقافية وفنية وتاريخية ولها مصداقية كبيرة جدا وللمتابعة والمشاركة من خلال موقفعنا ثقفني سنعرض لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفي الأغا .
شروط مسابقة الحلم 2021
تحتوي هذه المسابقة علي عدة شروط للمشارك بها لحل الأسئلة المتاحة لتحقيق الحلم وكسب مبلغ مالي كبير أو سيارة حديثة وللاشتراك في المسابقة من جميع البلدان العربية يجب أتباع الشروط والخطوات التالية :
- يمكن لأي شخص إرسال الرسالة النصية بكلمة حلم أو Dream
- سيتم توجيه المتسابق من خلال فريق البرنامج إلي إرسال رسالة برقم بلدك من خلال الرقم الخاص بالمتسابق
- سيتم تلقي رسالة أخري لحل مجموعة الأسئلة المطروحة واحدة تلو الأخري
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل جمهورية مصر العربية 95458
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 3636
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة الكويت 4141
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية العربية 650444
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم 008821622775627
مسابقة الحلم 2021
هي أكبر المسابقات التي تقام في الوطن العربي ذات قيمة مالية عالية وأرباح سبائك ذهب أو سيارات حديثة لتحقيق حلم الشباب والعائلات يمكن لأكثر من عائلة الاشتراك في مسابقة الحلم ويتم دخول السحب بعد الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة من قبل فريق البرنامج وتصل الجائزة إلي 100000 دولار و 500000 دولار ويتم السحب خلال دقائق من اليوم .
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