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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب مسابقة الحلم 2021 وإعلان أسم الفائز بجائزة 500.000$ مع مصطفى الآغا على MBC Dream اليوم في المقال التالي
نتابع معكم نتيجة سحب مسابقة الحلم مع الإعلامي الشهير مصطفى الآغا، بعدما قام المشتركين بارسال رسائل نصية إلى الرقم المرادف لبلادهم، للمشاركة في مسابقة الحلم أحد أشهر المسابقات التي تحظى بمكانة رفيعة علي المستوي العربي، حيث تمنح المتسابقين فرصة الحصول على مبلغ مالي يقدر به 500 الف دولار أمريكي، وهو مبلغ كافي لتحقيق الاحلام إلى جانب إمكانية الحصول على مسكن في أحد الجزر اليونانية، ولذلك يرغب الكثير من المتابعين في الإشتراك في مسابقة الحلم خلال موسم 2021، ومعرفه الفائز بسحب الحلم اليوم الأحد 15 مايو.
سحب مسابقة الحلم 2021
يضع المشتركين في مسابقة الحلم أياديهم على قلوبهم، منتظرين اللحظه الحاسمة التي يقوم فيها الإعلامي مصطفى الاغا بالاعلان عن صاحب الحظ السعيد والذي يحصل على الجائزة المالية الكبرى ويستطيع تحقيق أحلامه، بعدما قام بالتسجيل في المسابقة من خلال إرسال رسالة نصية التي تحتوي على كلمة حلم أو “Dream” أو “reve”، وقام بالإجابة بشكل صحيح على السؤال الظاهر أمامه، وتم اختياره بشكل دقيق وبكل مصداقية وشفافية أمام أعين الجمهور على قناة أم بي سي خلال برنامج صدى الملاعب، وعليه يقوم الآغا بالاتصال مباشرةً بالفائز المحظوظ لاعلامه بالفوز، ويتم التواصل معه من قبل إدارة البرنامج للاتفاق علي تسليم الجائزة المالية خلال أيام.
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 Dream
الحماس يزداد لمعرفة من الفائز في سحب مسابقة الحلم اليوم علي قناة أم بي سي الآن فتابعونا بشكل مباشر عبر القناة لمعرفة إسم الفائز بجائزة النصف مليون دولار أو الدخول علي الموقع الرسمي للمسابقة علي الانترنت.
- ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل مصر 95458.
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 3636.
- ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت 4141
- ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية 650444
- أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم 008821622775627.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سحب مسابقة الحلم 2021 وإعلان أسم الفائز بجائزة 500.000$ مع مصطفى الآغا على MBC Dream اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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