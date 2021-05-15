سحب مسابقة الحلم 2021 وإعلان أسم الفائز بجائزة 500.000$ مع مصطفى الآغا على MBC Dream اليوم

نتابع معكم نتيجة سحب مسابقة الحلم مع الإعلامي الشهير مصطفى الآغا، بعدما قام المشتركين بارسال رسائل نصية إلى الرقم المرادف لبلادهم، للمشاركة في مسابقة الحلم أحد أشهر المسابقات التي تحظى بمكانة رفيعة علي المستوي العربي، حيث تمنح المتسابقين فرصة الحصول على مبلغ مالي يقدر به 500 الف دولار أمريكي، وهو مبلغ كافي لتحقيق الاحلام إلى جانب إمكانية الحصول على مسكن في أحد الجزر اليونانية، ولذلك يرغب الكثير من المتابعين في الإشتراك في مسابقة الحلم خلال موسم 2021، ومعرفه الفائز بسحب الحلم اليوم الأحد 15 مايو.

سحب مسابقة الحلم 2021

يضع المشتركين في مسابقة الحلم أياديهم على قلوبهم، منتظرين اللحظه الحاسمة التي يقوم فيها الإعلامي مصطفى الاغا بالاعلان عن صاحب الحظ السعيد والذي يحصل على الجائزة المالية الكبرى ويستطيع تحقيق أحلامه، بعدما قام بالتسجيل في المسابقة من خلال إرسال رسالة نصية التي تحتوي على كلمة حلم أو “Dream” أو “reve”، وقام بالإجابة بشكل صحيح على السؤال الظاهر أمامه، وتم اختياره بشكل دقيق وبكل مصداقية وشفافية أمام أعين الجمهور على قناة أم بي سي خلال برنامج صدى الملاعب، وعليه يقوم الآغا بالاتصال مباشرةً بالفائز المحظوظ لاعلامه بالفوز، ويتم التواصل معه من قبل إدارة البرنامج للاتفاق علي تسليم الجائزة المالية خلال أيام.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 Dream

الحماس يزداد لمعرفة من الفائز في سحب مسابقة الحلم اليوم علي قناة أم بي سي الآن فتابعونا بشكل مباشر عبر القناة لمعرفة إسم الفائز بجائزة النصف مليون دولار أو الدخول علي الموقع الرسمي للمسابقة علي الانترنت.