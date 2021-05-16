نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية 12-25 مايو 2021 مجلة عيد الفطر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم احدث عروض العثيم السعودية والتي يسعى دائما لتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار الممكنة مع مهرجات تحطيم الأسعار في هذا العدد من تخفيضات شهر مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك وخصومات تصل لأكثر من 65% على بعض المنتجات المختارة وذلك من الفترة من 12 إلى 25 مايو 2021 فسارع بشراء كل مستلزماتك الخاصة بالبيت والأسرة من منتجات غذائية وتجميلية و أجهزة منزلية بأسعار لا مثيل لها مع هايبر ماركت العثيم.

عروض العثيم عيد الفطر المبارك 2021

يقدم لنا سوبر ماركت العثيم تخفيضات مميزة جداً على الشوكولاتة والبسكويت ومن ضمن هذه العروض عرض خاص على شوكولاتة باونتي وتويكس وسنيكرز وزن 150 جرام وذلك بسعر 8.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال، عرض مميز جداً من العثيم على شوكولاته بيست ميني وزن 500 جرام وذلك بسعر 23.95 بدلاً من 39.95 ريال سعودي وبهذا يوفر لك هذا العرض ما يقرب من عشرة ريالاً.

تنزيلات العثيم على شوكولاتة جواهر من جالكسي علية وزنها 700 جرام وذلك بسعر 54.95 بدلاً من 84.95 ريالاُ هذا بالإضافة للعروض على شوكولاتة كيندر ورافايلو وجالاكسي حليب المميزة بندق وكراميل بسعر 8.95، 12.95، 12.95.

العروض الاسبوعية من العثيم ماركت

يقدم لنا العثيم ماركت تنزيلات خاصة جداً لكل الاطفال الصغار والكبار أيضاً بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك على من قسم البقالة حيث قدم لنا:

عرض من العثيم على بسكويت ماكفيتيز دايجستف بسعر 8.75 بدلاً من 12.50 ريال وزن 400 جرام، وخصم خاص على شوكولاتة كادبوري تشكيلة نصف كيلو بسعر 29.95 بدلاً من 52.95 ريال، شوكولاته غندور عدد 12 حبة بسعر 8.95 بدلاً من 13.95 ريال، عرض يقدمه هايبر العثيم على كيك يمامة غندور فانيليا وشكولاته 12 حبة بسعر 4.95 بدلاً من السعر الاصلي 6.95 وبهذا وفرت لك هذه العروض والخصومات 2 ريال سعودي، تخفيض على السعر الخاص بشوكولاتة ريسيز فول سوداني بسعر 12.95 بدلاً من 17.20 ريال.