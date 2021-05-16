نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية وتخفيضات العيد في hyper panda حتى 18 مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات العيد متوافرة بأفضل الأسعار في عروض بنده السعودية، فلا يفوتكم عروض بنده جوالات، احتياجات المنزل بأقوى الخصومات في هايبر بنده hyper panda، أدوات العناية بالسيارة، أجهزة العناية بالشعر والأجهزة المخصصة للعناية الشخصية، وتخفيضات على كافة المنتجات والأجهزة التي يحتاجها الفرد، لفترة محدودة حتى 6 شوال 1442هـ، فتُقدم بنده نشرة عروض بشكل أسبوعي تحتوي على منتجات بأسعار مذهلة، لذلك انتهزوا الفرصة وبادروا بتصفح تخفيضات العيد التي تقدمها بندة السعودية.

عروض بنده الأسبوعية

تمتعوا بعروض هايبر بنده hyper panda على جوالات ابل واصدارات ايفون 12 برو، ايفون 12 برو ماكس، ويوجد ضمان لمدة عامين على هذه الجوالات، بالإضافة إلى الإمكانيات العالية المتوافرة بهما من 6 جيجا رام، كاميرا ذات جودة عالية تمكنك من التقاط صور نقية ومحترفة، وتتوافر هذه الجوالات سعة 128 جيجابايت، وأيضًا 256 جيجابايت.

جوال ابل ايفون 12 برو ماكس 256 جيجابايت 5G، بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 12 برو 256 جيجابايت، بسعر 4599 ريال سعودي بدلًا من 5349 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

عروض بنده السعودية المستمرة حتى 6 شوال تتضمن مفارش أرضية بتصميمات مختلفة، وكراسي بأشكال المختلفة فمنها الكراسي الأرضية والكراسي المزودة بمسند، والكراسي القابلة للطي، وهى عملية وضرورية في كل منزل؛ نظرًا لكونها سهلة التخزين ويسهل نقلها من مكان لأخر، كما توفر بنده أدوات وأجهزة للعناية بالسيارة.

سجادة سعودية ينبع للرحلات مقاس 2×3 متر، بسعر 244 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

كرسي قابل للطي بسعر 40.95 ريال سعودي بدلًا من 55.25 ريال سعودي.

مضخة كليك اون لغسل السيارة، 1400 واط، بسعر 259 ريال سعودي بدلًا من 369 ريال سعودي.

عروض بنده

نعرض لكم فيما يلي عروض أدوات وأجهزة العناية بالشعر مثل مجفف الشعر، والذي يقوم بمهمة تجفيف الشعر بكفاءة عالية سواء من خلال الهواء البارد ام الساخن، وأيضًا مصفف الشعر الذي يعمل على فرد الشعر بشكل ملحوظ بما فيه من تجاعيد وتموجات، مما يسهل تصفيف الشعر ويبدو الشعر ناعم وجميل، كما يمكن عمل التسريحات المختلفة مثل الكيرلي.

جهاز مصفف للشعر 8×1 من جيباس، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال سعودي.

عرضنا لكم أبرز العروض السارية في هايبر بندة من الأربعاء 12 مايو 2021 وحتى الثلاثاء 18 مايو أو حتى نفاذ الكمية، فبادروا بشراء كافة احتياجات المنزل وأحدث إصدارات ابل لجوالات ايفون بأسعار لا مثيل لها.