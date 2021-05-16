نتيجة سحب مسابقة الحلم 2021 وأسم الفائز بالـ500.000$ الآن علي قناة MBC Dream مع مصطفى الآغا

القلوب تدق بسرعة شديدة والحماس يرتفع لمعرفة من الفائز في مسابقة الحلم الليلة علي قناة أم بي سي مع الإعلامي الكبير مصطفي الآغا، وذلك بعدما تم الإعلان عن بداية السحب اليوم علي جائزة مالية كبري تقدر بـ 500.000 ألف دولار أمريكي، وبذلك يسعي الكثير من المتابعين في الاشتراك في المسابقة ومتابعة السحب لمعرفة من الفائز في حلقة اليوم، وخلال الثوان الجارية تم الإعلان عن الفائز المحظوظ الذي يتمكن الليلة من تحقيق حلمه، ولذلك تابعونا عبر موقعنا لمزيد من التفاصيل.

نتيجة سحب مسابقة الحلم 2021

نتيجة سحب مسابقة الحلم 2021، من المسابقات الترفيهية التي تحظي بمشاهدات عالية هي مسابقة الحلم، التي يقوم ملايين من الجماهير العربية بالمشاركة فيها من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو “Dream” أو “reve”، والاجابة علي السؤال المعروض بشكل صحيح ليتم التأهيل بشكل تلقائي لدخول السحب وانتظار مكالمة الإعلامي الكبير مصطفي الآغا، علي الهواء مباشرة، للإعلان عن أسم الفائز بجائزة ال500 ألف دولار أمريكي ومنزل في الجزيرة اليونانية، والعديد من الجوائز القيمة.

أسم الفائز في مسابقة الحلم 2021

أخيراً وبعد طول إنتظار تم الإعلان خلال الدقائق القليلة الماضية عن أسم الفائز في سحب مسابقة الحلم 2021، وذلك بعد إعلان إدارة قناة أم بي سي علي صفحتها الرسمية علي فيسبوك عن أسم الفائز وهو السيد “محمد طارق عبد الوهاب” من دولة جمهورية مصر العربية والمقيم في المملكة العربية السعودية، مبروك للفائزين ونتمني لباقي المشتركين مزيد من الحظ السعيد في المرة المقبلة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021