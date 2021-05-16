نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 وإعلان أسماء الفائزين في جائزة ال 500000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2021، من المسابقات التي تتميز بالشفافية العالية والمصداقية على مستوى العالم هي مسابقة الحلم، التي يتم تنظيمها برعاية قنوات إم بي سي والتي يقوم بتقديمها الإعلامي الفلسطيني المشهور مصطفى الأغا، تتميز هذه المسابقة بشفافيتها الشديدة، حيث لا يتم السماح لأي عامل في برنامج الحلم من المشاركة في المسابقة.

كما يتم الاتصال بكل فائز على الهواء مباشرة، وتعتبر هذه المسابقة من أسهل المسابقات التي يمكن الفوز من خلالها بمبلغ مالي كبير دون بذل أي مجهود، قام الإعلامي مصطفى الأغا بالإعلان عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 وذلك عن طريق مجموعة من الأرقام تم تخصيصها لمختلف دول العالم، وجميع هذه الأرقام هي خطوط أرضية، وتم تخصيص لدولة اليمن وسوريا أرقام عبر شركات الهاتف المحمول.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

الاشتراك في مسابقة يتم عن طريق إرسال كلمة dream إلى الرقم الخاص بالدولة التي يسن فيها المشترك ومن بعض هذه الأرقام ما يلي:

313131،300300، 650444 هو الأرقام المخصصة للمملكة العربية السعودية.

3636 هو الرقم المخصص للإمارات العربية المتحدة.

95458 هو الرقم المخصص لجمهورية مصر العربية.

1200 هو الرقم المخصص لدولة العراق.

1623 هو الرقم المخصص لدولة فلسطين.

9669 هو الرقم المخصص لدولة المغرب.

85988 هو الرقم المخصص لدولة تونس.

94099 هو الرقم المخصص لدولة الأردن.

94000 هو الرقم المخصص لدولة البحرين.

4242 هو الرقم المخصص لدولة الكويت.

1555،1565 هي الأرقام المخصصة لدولة سوريا.

2622، 5222، 8442 هي الأرقام المخصصة لدولة اليمن.

2622، 5222، 8442 هي الأرقام المخصصة لدولة اليمن. 90434 هو الرقم المخصص لدولة عمان.

كما يوجد أرقام دولية موحدة يمكن لأي مشترك استخدامها للمشاركة في المسابقة وهي 008821610109، 008821622775627،

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

وبعد الانتهاء من إرسال الرسالة إلى أحد الأرقام السابقة يصل المشترك رسالة تحتوي على سؤال يجب الإجابة عليه، كما يمكن استخدام البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة للاشتراك في مسابقة الحلم وذك عن طريق ملء البيانات الشخصية للمشارك وإرسالها للبريد الإلكتروني، كما يمكن تحميل تطبيق حلم على الهاتف الجوال واستخدامه للاشتراك، وقد أعلن الإعلامي مصطفى الآغا عن مضاعفة قيمة الجوائز التي تم تخصيصها لهذا العام في شهر رمضان المبارك وذلك لتشجيع أكبر عدد من الأشخاص على المشاركة في المسابقة.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021

المهندس محمد طارق عبد الوهاب من مصر فاز بجائزة الـ 500,000 $