نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أشهر القنوات في الدول العربية التي تقدم محتوي وثائقي في العالم العربي، حيث نالت القناة علي متابعة وإعجاب الكثير من المشاهدين في الوطن العربي، حيث تعتمد القناة علي عرض أفلام وبرامج وثائقية بتقنية الاتش دي، ويعتبر التردد الخاص بالقناة من أكثر الترددات التي يبحث عليها المشاهدين، وتتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بالعديد من المميزات بين القنوات الأخري التي تقدم محتوي علمي حيث تقدم القناة محتواها باللغة العربية سواء كان المحتوي مدبلج أو مترجم أو عربي الأصل بالإضافة إلي أنها تنقل جميع البرامج والأفلام بأعلي جودة وبمحتوي يناسب جميع المعايير والضوابط الدولية كما أنها حريصة علي التواصل المستمر مع المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي التقرير التالي نسلط الضوء علي قناة ناشيونال جيوغرافيك وتردد القناة الجديد، وأشهر برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، بالإضافة غلي أشهر الأفلام الوثائقية علي ناشيونال جيوغرافيك وكيفية تثبيت تردد قناة ناشيونال وغيرها من المعلومات المتعلقة.

قناة ناشيونال جيوغرافيك‌

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من القنوات الهامة والشهيرة وهي تابعة لمجموعة قنوات أبو ظبي الشهيرة، وهي قناة متخصصة في عرض محتوي وثائقي حيث تم بدء البث الأول للقناة في عام 2004 كأول قناة تبدأ في بث هذا النوع من المحتوي من برامج وأفلام ونجحت القناة في التحدي كعرض محتوي غير مسبوق استطاعت من خلاله جذب أنظار فئات قطاع كبير من المشاهدين في الوطن العربية، واتبعتها الكثير من القنوات الأخري في عرض المحتوي ذاته ولكنها ظلت قناة ناشيونال جيوغرافيك القناة الأولي الرائد في عرض المحتوي الوثائقي والأفلام بشكل متنوع وبجودة عالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021

يمكن للمشاهدين في مصر وفي الوطن العربي متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي، من خلال تثبيت التردد الخاص بها علي جهاز الاستقبال الخاص بالمشاهد والاستماع بصورة واضحة بتقنية الاتش دي علي التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

برامج ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بتقديمها الكثير من البرامج العلمية والوثائقية المتنوعة بجودة عالية بشكل مجاني دون تشفير حيث جاءت أبرز البرامج علي النحو التالي:

برنامج الأرض ويكون بث مباشر وبرنامج مسجون في الغربة.

برنامج الكون: رحلة في الوقت والفضاء، وبرنامج سمكة التونة العنيدة.

برنامج التجارة الغير مشروعة مع ماريانا فان زيلر، وبرنامج وراء القضبان.

برنامج العيش الحر، وبرنامج فلك الصور: أندر الكائنات.

برنامج تحقيقات الكوارث الجوية، وبرنامج حياة الملكة.

برنامج اكتشاف عالم المحيطات، وبرنامج البرية الجامحة، وبرنامج طيران العمالقة.

برنامج اقوى السيارات الخارقة، وبرنامج المفقود كنوز.

أشهر الأفلام الوثائقية على ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من الأفلام الوثائقية التي يتابعها الكثير من المشاهدين في الوطن العربي وتروي أحداث من الواقع ومن أشهر هذه الأفلام ما يلي:

فيلم جراند كانيون: يكشف هذا الفيلم الوثائقي بعض الأسرار الخفية. فيلم 11 من سبتمبر: يكشف تفاصيل أحداث 11 سبتمبر وتفاصيل الهجوم علي البرجين بدون تحييز. فيلم جسم الإنسان: يكشف معلومات عن الذي يحدث بداخل جسم الإنسان بشكل يومي وبصورة دورية والتناغم بين أعضاء أجهزة الجسم. فيلم زهرة الصحراء، وفيلم معركة ميدواي والذي يكشف تفاصيل معركة ميدواي الشهيرة خلال الحرب العالمية الثانية.

طريقة تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن للمشاهدين تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية: