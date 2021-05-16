شوف عروض بنده على الأجهزة المنزلية والإلكترونية والجوالات hyper panda

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مقلاة للكريب غير لاصقة مستر كوك متوفرة بمقاسين مختلفين pan 4 بسعر 85 ريال بدلاً من 120 ريال، وpan 5 بسعر 99 ريال بدلاً من 132 ريال.

يمكنك اقتناء قدر ضغط ألومنيوم ماركة لامبارت مقابل 95 ريال بدلاً من 135 ريال للقدر سعة 9 لترات، أو مقابل 119 ريال بدلاً من 175 ريال للقدر سعة 11 لتر.

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احصل على ترمس ستانلس ستيل شاها بسعر 65 ريال بدلاً من 87 ريال لسعة لتر، أو مقابل 69 ريال بدلاً من 101 ريال لسعة 1.5 لتر، أو مقابل 80 لتر بدلاً من 113 ريال لسعة 2 لتر.

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احصل على جوال هواوي واي 7 اي بسعر 699 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده على الأجهزة المنزلية والإلكترونية والجوالات hyper panda - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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