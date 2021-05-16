نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم للجوالات والشاشات ومستلزمات المنزل لعيد الفطر من اسواق العثيم مول othaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم على الجوالات والشاشات ومستلزمات المنزل الإلكترونية من أجهزة وأدوات طبخ متاحة في اسواق العثيم بخصومات عيد الفطر المبارك بكل فروع العثيم مول othaim market ، والأسعار حصرية سوف تذهلكم، فمن خلالنا تتعرفون على أحدث تخفيضات السعودية في كافة المتاجر الكبرى، لتتمكنون من المقارنة بين المنتجات والأسعار في كل أنحاء المملكة.

عروض العثيم اليوم للجوالات والشاشات ومستلزمات المنزل لعيد الفطر من اسواق العثيم مول othaim

معنا تجدون أفضل خصومات العثيم عروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من جوالات، وشاشات، وأدوات حديثة للمنزل، وهذا ضمن تخفيضات العثيم ماركت التي يقدمها لكم هذا الأسبوع، وستستمر معكم حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 شوال 1442.

عروض العثيم

نبدأ معكم بآخر ما تم طرحه في أسواق العثيم من جوالات بأسعار تنافسية على فئات الجوالات المتوسطة، والتي تميزت بفئتها السعرية المناسبة لمختلف المستخدمين، وتعد سامسونج Samsung هي الشركة الرائدة في صناعة تلك الفئة من الجوالات، حيث تقدم لكم سعر متوسط للجوال مقابل تقنيات عالية.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 42 5 جي Samsung Galaxy A42 5G بسعر 1325 ريال سعودي.

5 جي بسعر 1325 ريال سعودي. جوالات سامسونج ايه 02 اس Samsung Galaxy A02 بسعر 489 ريال سعودي.

اسواق العثيم

نجد كذلك في العثيم سوبر ماركت خصومات على أجهزة الكومبيوتر اللوحي من التابلت والايباد، حيث أصبحت من الأجهزة الضرورية لكل فرد، ولذا ضهرت الكثير من أجهزة الكومبيوتر اللوحي الحديثة بمواصفات تقنية مطورة، ومن خلالها يمكن للمستخدم تأدية مهامه الوظيفية أو التعليمية بكل سلاسة، ومن أشهر الماركات المعروفة للتابلت نجد سامسونج وهواوي، بالطبع مع ابل ايباد الشهير.

العثيم

لم يهتم سوبر ماركت العثيم بتقديم خصومات الجوالات فقط، بل اهتم كذلك بتقديم أرخص الأسعار الممكنة في عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية و شاشات تليفزيون العثيم الذكية، وهذا ما نقدمه لكم في التالي:

شاشات توشيبا Toshiba ال اي دي 32 بوصة بسعر 529 ريال سعودي.

ال اي دي 32 بوصة بسعر 529 ريال سعودي. شاشات العثيم اور ال اي دي سمارت 85 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي.

العثيم مول

ولأن مستلزمات المطبخ تعد من الأدوات المنزلية التي لا غنى عنها لكل ربة منزل، نجد في عروض العثيم مول أكبر تشكيلة من أدوات الطهي ومستلزماته من أواني، وقدور ، وحلل ضغط، والأسعار تتعرفون عليها في التالي:

قدر ضغط السيف الومنيوم جرانيت 9 لتر بسعر 109 ريال سعودي.

طقم قدور هوم اواي 12 قطعة بسعر 149 ريال سعودي.

عروض العثيم الترويجية تتسم بأسعارها المميزة على الجوالات ومختلف الأجهزة المنزلية الحديثة، فنجد في الفروع أقوى تشكيلة من الإلكترونيات التي يحتاجها الفرد، هذا بجانب خصومات العثيم جملة ، كما يمكن للعملاء التسوق من خلال العثيم أون لاين عبر الدخول على الموقع الإلكتروني أو تطبيق العثيم و بطاقات العثيم اكتساب ، وبهذا يمكنكم الإستفادة من أقوى الخصومات في اسواق عبدالله العثيم othaim بأكثر من طريقة.