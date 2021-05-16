شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى التخفيضات في السعودية تصل ل 60%

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عروض بنده السعودية، عرض أسعار بنده الأسبوعي في المملكة، سوبر بنده ماركت هي إحدى الشركات الكبرى التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، لأن سوبر بنده لديها عشرات الفروع في العديد من الأماكن المختلفة في المملكة، وقد تم تصميم مجلة بنده ليسهل على العملاء الوصول إليه المنتجات المعروضة في الفروع، وأكثر ما يميز بنده هو الخصومات التي تقدمها جميع منتجاتها في فروعها. عروض بنده السعودية خصومات بنده السعودية الأسبوعية: تخفيضات بنده يتم تخفيض أسعار البضائع اليوم، وتبلغ تكلفة عبوة 200 جرام من نودلز مهران 5 ريال سعودي بدلاً من 9 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده، علبة بوكوي كراميل مركزة 450 جرام بسعر 17 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال سعودي

عروض بنده اليوم يقدم هايبر بنده في صفحة واحدة، علبة 185 جرام تونة خفيفة سعرها 14 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية يقدم بنده مرة واحدة في الأسبوع، وقد وصل سعر علبة 400 مل من حليب جوز الهند الطازج إلى 7 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على سعر الذي تقدمه بنده اليوم هو 10 ريال سعودي بدلاً من 13 ريال سعودي لكيس الشوربة الفورية.

عروض بنده اليوم يقدم هايبر بنده خصمًا بقيمة 8 ريال سعودي لكل علبة 200 جرام من صلصة ماجي للطبخ بدلاً من 12 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده سلطة التونة ريو ماري، عدد 2× 160 جرام/ عدد 4× 80 جرام، بسعر 22.95 ريال سعودي.

شطة حارة كريستال، وزن 474 مل، عدد 2+1 هدية، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 22.50 ريال سعودي.

مخلل مشكل بيدر/ رنا/ مخلل خيار رنا، وزن 660 جرام، بسعر 6.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية أقوى التخفيضات في السعودية تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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