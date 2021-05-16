شوف عروض العثيم الاثنين أقوى التخفيضات وحتي نهاية مايو 2021 تصل ل 60%

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عروض العثيم الأسبوعية في السعودية، شركة عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية من الشركات المعروفة الكبيرة التي تختص في مجال تجارة المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة، بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بالإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة المختلفة، ومن المعروف عن شركة العثيم تقديمها لمجموعة كبيرة من العروض المختلفة على جميع الأقسام الموجودة بتخفيضات هائلة. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم بلغ سعر علبة كليجا بلفيتا نخالة ٦٢ جم ١٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢١ ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة بسكويت أمريكانا كوكيز ٩٠٨ جم ٣٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٣ ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر علبة بسكويت تيفاني كوكيز زبدة ٤٠ جم ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأسبوعية بلغ سعر علبة كوكيز باونتي طرية ١٨٠ جم ١٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة بسكويت ريتز مالح ٤١ جم ١٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة ويفر كيت كات ميني ٥٠٠ جم ٦ ألواح ٢٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٢ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة كورن فليكس بوبينز فليك ٧٥٠ جم ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢ ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على المنتجات الغذائية: عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر علبة بطاطس فاريكو عيدان برازيلي ٤٢ جم ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة شيبس البطل الطبيعي ٣٣ جم ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤ ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر علبة شيبس مرامي بطعم الكاتشب ١٢ جم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين أقوى التخفيضات وحتي نهاية مايو 2021 تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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