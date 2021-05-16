حمل أحدث تردد قناة توم وجيري على الرسيفر لأطفالك

مشاهدة كافة البرامج المسلية هي من أروع ما يحبه المشاهد، وهو الآن يقوم بالعثور على تلك البرامج بكل القنوات، حيث أنهم يبحثون عن هذه القناة التي تُدعى بقناة توم وجيري، فهذه القناة معروفة ببرامجها المسلية والترفيهية التي تقوم بتسلية جميع الأطفال، بالإضافة إلى أن كافة الأشخاص الكبار يحبونها أيضًا، وهذا لروعة هذه الأفلام، ومن بين الأفلام المعروضة بها، يأتي كرتون توم وجيري الذي يعشقه الجميع كبارًا وصغارًا، حيث أن الفأر جيري يظل يُشاكس القط توم دومًا، وتحدث بينهما المطاردات التي يعشقها الأطفال ويحبون متابعتها، لهذا ففيما يلي سنرفق إليكم التردد الذي يتعلق بقناة توم وجيري لتتمكنوا من مشاهدة جميع ما تبثه.

أحدث ترددات لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية المختلفة

إنه إن كنت ترغب في ضبط التردد الذي يخص قناة توم وجيري على كلًا من النايل سات والعرب سات، فقم بإدخال كافة المعلومات الآتية من معدل الترميز والاستقطاب وغيره على الرسيفر، وها هو التردد الذي يتعلق بقناة توم وجيري كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات. التردد الخاص بالقناة: 11355. معامل الاستقطاب: عمودي. معامل تصحيح الخطأ: 5\6. معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات. التردد الخاص بالقناة: 11354. معامل الاستقطاب: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5\6. معدل الترميز: 27500.

نبذة عن قناة توم وجيري

قناة توم وجيري من أولى القنوات التي قامت بانتقاء تسمية الاسم الخاص بها باسم المسلسل الكرتوني توم وجيري الذي يتم عرضه بها، حيث أنها تمت تسميتها بقناة توم وجيري، كذلك فإن اسمها كان العلة الوحيدة لانتشارها وشيوعها، وقد تميزت تلك القناة بجودتها العالية ومجانية محتواها وبثها على العديد من الأقمار الصناعية، وبها الكثير من المسلسلات الكرتونية والأفلام الرائعة والجميلة التي يعشقها الأطفال والأناس جميعهم، كبارًا منهم وصغارًا.