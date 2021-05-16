نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الأحد 16 مايو وتخفيضات تصل إلى 50 % على كافة المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك تقدم إليكم أسواق العثيم مجموعة من العروض الهائلة التي تستمر طوال فترة العيد المبارك ابتداء من يوم 12 مايو حتى يوم 25 مايو، فتحتوي العروض أيضاً على كعك العيد وذلك لتوفير للجميع إمكانية شراء الكعك بكافة أنواعه وتناوله بأقل أسعار، فتوفر إليكم أسواق العثيم تخفيضات مذهلة على جميع الكعك قد تصل لأكثر من 50%.

عروض أسواق العثيم

توفر إليكم أسواق العقيم عروض على البيتي فور تبعاً لرغبتكم سواء كان شيكولاتة أو بالمكسرات بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي، كما أن أسواق العثيم توفر إليكم كيلو من كعك سادة بالسمن وبالتمر وبالقرفة بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال سعودي، فإذا كنتم ترغبون الآن في الحصول على سعر كعك مميزة وبسعر مميز عليكم سرعة التوجه إلى أي فرع من فروع المملكة العربية السعودية، فهي تشمل كافة المدن كالرياض والدمام وغير ذلك.

عروض العثيم الأسبوعية

تقدم إليكم أسواق العثيم مجموعة من الخصومات والتخفيضات التي تزيد قيمتها عن 50%، فأسواق العثيم دائماً في انتظاركم لتوفير إليكم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فالهدف الذي تعمل أسواق العثيم من أجله هو توفير إمكانية شراء لكافة الأشخاص، فكل أسبوع يتم تقديم عرض مختلف عن السابق وجميع العروض مثيرة ومناسبة لكافة الطبقات، فلا تقتصر منتجات الشركة فقط على المنتجات الغذائية بل توفر عروض على جميع الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المطبخ.

عروض العثيم اليوم

تعد أسواق العثيم من أفضل الأسواق في المملكة العربية السعودية حيث أنها شركة مساهمة سعودية وهي ثاني أكبر سلسلة أسواق مركزية من حيث جميع المبيعات، فأسواق العثيم تقدم إليكم مجموعة من العروض والتخفيضات، كما أنها توفر إليكم عملية البيع والشراء بالجملة والتجزئة، فتم تأسيس أسواق العثيم ابتداء من عام 1980 ومنذ هذه السنة فتعمل هذه الشركة على تحقيق نجاح كبير، فإذا كنتم ترغبون في الحصول على منتجات غذائية صحية بالإضافة لمجموعة من العروض والتخفيضات يمكنكم الآن التعامل مع أسواق العثيم وستحصلون على خدمة مميزة.