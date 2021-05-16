انت الان تتابع تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2021 ولحظة إعلان فوز محمد طارق بـ500 ألف دولار ورد فعله الغير متوقع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أجرت مسابقة الحلم 2021 سحبها الثالث على نصف مليون دولار “500 ألف دولار”، وأصبح الفائز الجديد مليونيراً هذا العام، في لحظة لن ينساها وبرسالة إلى المسابقة، وكان الفائز شأنه كشأن أي فائز آخر لم يكن مصدقاً لفوزه بهذا المبلغ الكبير والذي سيغير حياته تماماً، حيث أن يساوي ما يقرب من 7.5 مليون جنيه على حسب عملة وجنسية الفائز.

مسابقة الحلم 2021 ولحظة إعلان فوز محمد طارق بـ500 ألف دولار

كما أن كل المشتركين وبشكل تلقائي سيدخلون في في السحب على بيت الأحلام والذي هو في أفضل جزر اليونان، وذلك وفق ما أعلن الإعلامي مصطفى الأغا، وأشار الأغا إلى وجود مفاجآت جديدة هذا العام سوف يتم الإعلان عنها في وقتها، مؤكداً أن المفاجآت مذهلة وغير متوقعة.

وحول إسم الفائز في مسابقة الحلم 2021 بالسحب الثالث، فكان مصري الجنسية متغرب للعمل في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مكة المكرمة ويعمل محاسب ومصري الجنسية، وهو محمد طارق عبد الوهاب، والذي أشار إلى أنه قام بالإشتراك في مسابقة الحلم حباً في الإعلامي مصطفى الأغا.

وأكد محمد طارق عبد الوهاب الفائز في مسابقة الحلم للعام الجاري 2021 بنصف مليون دولار، أن سيتبرع ويتصدق بجزء من هذا المبلغ للمحتاجين، كما أن هناك صديق له يحتاج إلى عملية جراحية ولا يملك ثمن تكاليفها، وشاهد فيديو لحظة إعلان فوز محمد عبد الوهاب بهذا المبلغ.

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