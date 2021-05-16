شوف عروض بنده وهايبر بنده على منتجات الصحة والجمال وتخفيضات حتى 6 شوال في panda

تخفيضات حتى نصف السعر على منتجات العناية بالشعر في نشرة عروض بنده الأسبوعية، وكافة منتجات الصحة والجمال، وذلك في هايبر بنده لفترة محدودة حتى يوم 18 مايو 2021، وأيضًا عروض 1+1 على منتجات العناية بالبشرة، فيمكنك اقتناء منتجات العناية بالبشرة والشعر بأرخص الأسعار من hyper panda، ومن ثم اتباع روتين للعناية بهم، مما يضمن لك اطلالة أكثر من رائعة.

عروض بنده وهايبر بنده

إليكم تخفيضات منتجات العناية بالشعر التي تصل إلى 50% في بنده، فيوجد أنواع عديدة من الشامبو والبلسم ومنتجات العناية بالشعر الأخرى من بديل الزيت، حمام كريم، حتى تتمكنين من اختيار المنتجات الأنسب لشعرك، والتي تلائم حالته وتعالج المشكلات الموجودة به سواء كانت هذه المشكلات تلف أو تساقط أو قشرة، بالإضافة إلى عروض 1+1 على صبغات الشعر، فيمكنك الحصول على عبوتين بدلًا من عبوة واحدة بنفس السعر، وتغيير لون الشعر لإطلالة مميزة وأكثر جمالًا.

شامبو هيد آند شولدرز 400 مل أو بلسم 360 مل بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

عرض 1+1 شامبو أو بلسم لوف بيوتي اند بلانيت 400 مل بسعر 54.75 ريال سعودي بدلًا من 109.50 ريال سعودي.

عرض 1+1 صبغة طبيعية للشعر من كوليستون بسعر 24 بدلًا من 48 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

مقشر الوجه هو خطوة أساسية في الروتين الأسبوعي للعناية بالبشرة، ولذلك يوجد في عروض بنده الأسبوعية تشكيلة متنوعة من مقشرات الوجه من ماركات مختلفة مثل نيفيا، كلين اند كلير، نيتروجينا، ويعمل مقشر الوجه على إزالة خلايا الجلد الميت مما يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة وحيوية، والأن سنعرض لكم أبرز عروض مقشرات الوجه.

مقشر منعش للبشرة من نيتروجينا 150 مل بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 41.95 ريال سعودي.

مقشر نيفيا لتنعيم البشرة بخلاصة الأرز 75 أو 100 مل بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده على منتجات العناية بالبشرة

نقدم لكم أجدد عروض بنده على منتجات العناية بالبشرة من أقنعة للوجه للترطيب، تنعيم، تنظيف البشرة، وهذه الأقنعة تكون بخلاصة المكونات المفيدة للبشرة مثل الشاي الأخضر، وتتميز بكونها سهلة الاستخدام فما عليك الا تنظيف البشرة جيدًا بالغسول ثم وضع القناع، كما تمنحك نتيجة فورية وسريعة، لذلك فهذه الأقنعة من الحلول المثالية لكِ لبشرة مشرقة وأكثر نضارة.