شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات وخصومات رائعة عليها

إن اكسترا تُعطي العملاء عروض هائلة وتخفيضات على كل الإلكترونيات والجوالات، ومن بين تلك العروض التي تمنحها اكسترا للمواطنين سماعة الايربودز وسماعات هواوي فرويدز، والعديد من العروض الأخرى، كعروضها على الهواتف المحمولة كهاتف جلاكسي اس ٢١، وفيما بعد سنقوم بتوضيح جميع ما يخص هذه العروض التي تتعلق باكسترا الخاصة بالإلكترونيات والجوالات.

عروض اكسترا للجوالات والإكترونيات

اكسترا الآن قدمت عروض وتخفيضات عدة على كلًا من الجوالات والإلكترونيات، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، كذلك فالخصومات قد تبينت بشكل مفصل بكتالوج اكسترا، حيث أنه تم صدوره هذا الشهر “مايو” عام ٢٠٢١، وهذه التخفيضات متواكبة حتى نفاذ الكمية، كما أن اكسترا قامت بتقديم عدة باقات متنوعة وهذا بثمن ملائم، كما تقدم لهم حماية من خلال منحهم ضمان للأجهزة وذلك لمدة معينة أو من الممكن أن تكون مفتوحة وهذا على حسب الباقة، وهي أيضًا تحمي الجهاز، وتتضمن باقة الثلاثمائة ريال سعودي ضمانًا إلى مرور سنتين مع ضمانًا مدى الحياة، مع تغليف بالوجهين، وأيضًا تقدم ثلاثمائة وخمسين ريال سعودي مع ضمانًا إلى أن يتم مرور سنتين وتغليف وجه واحد.

اكسترا اون لاين

اكسترا اون لاين قدمت خصومات على سعر جوالات سامسونج جلاكسي اس ٢١ بكافة الفئات الخاصة بها، حيث أننا نجد من أبرزها سامسونج جلاكسي اس ٢١ بلس، وأيضًا سامسونج جلاكسي اس ٢١ الترا، والكثير من الجوالات الأخرى، وبالرغم من أن تلك السلسلة من تلك الجوالات تكون ممتلكة لنفس الاسم، وتكون متباينة فحسب في الثمن، ولها المواصفات المتعلقة بها.